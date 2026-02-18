Aflofarm pakuje miliony w automatyzację i miliardy w reklamę. „U nas obowiązuje jedna zasada: albo grubo, albo wcale”

Nic nie jest dane na zawsze, o zdobytą pozycję trzeba wciąż walczyć. Potwierdza to strategia założonego w 1989 r. Aflofarmu. Został on w ubiegłej dekadzie liderem polskiego – wyjątkowo konkurencyjnego – rynku leków OTC (dostępnych bez recepty) i suplementów diety. Ich sprzedaż w aptekach (uwzględniając komplementarne kategorie) wzrosła w 2025 r. o 4,6 proc. do prawie 25 mld zł – wynika z danych Pex.

By utrzymać pozycję, Aflofarm rok w rok przeznacza kilkadziesiąt milionów złotych na aktywa trwałe (maszyny, laboratoria, systemy IT itd.). W lutym oddał do użytku jedną z największych w swojej historii inwestycji logistycznych. Kosztem „wielu dziesiątek milionów złotych” zbudował w Pabianicach kolejny magazyn wysokiego składowania.

Określa to jako strategiczny projekt wpisujący się w długofalowy plan rozwoju. Nie pomija przy tym prac nad ofertą. Do jego kluczowych marek (ma ich łącznie ponad 180) należą m.in. Desmoxan, Neosine oraz Herbapect.

– Utrzymujemy jednocześnie wysokie i stabilne nakłady na R&D [prace badawczo-rozwojowe – red.]. Nie traktujemy logistyki jako konkurencji dla badań, ale jako warunek ich realnego wykorzystania. Innowacje bez zdolności do bezpiecznego wytwarzania i dystrybucji pozostają koncepcją. Dopiero połączenie R&D z nowoczesną infrastrukturą daje trwałą przewagę rynkową – komentuje Jacek Furman, prezes i współwłaściciel Aflofarmu.

Inwestycja na lata

Magazyn ma 38 metrów wysokości i pojemność ok. 20 tys. miejsc paletowych. Jest zintegrowany z centrum logistycznym wybudowanym w poprzednich latach. Łącznie zapewniają blisko 40 tys. miejsc paletowych. Plasuje to firmę w ścisłej czołówce pod względem automatycznych systemów magazynowych w europejskim sektorze farmaceutycznym.

– Dopasowaliśmy skalę logistyki do naszej rocznej produkcji – z istotnym buforem umożliwiającym zarówno zbudowanie bezpiecznych zapasów, jak i obsługę dalszego wzrostu sprzedaży. Jesteśmy w stanie magazynować wielomiesięczną produkcję kluczowych kategorii produktowych. Zmieścilibyśmy w systemie magazynowym 147 mln opakowań Desmoxanu, gdyby przeznaczyć go wyłącznie na ten produkt. Dla zobrazowania: to odpowiednik 1212 tirów, które ustawione jeden za drugim utworzyłyby około 20-kilometrowy korek – tłumaczy Jacek Furman.

Inwestycja nie odpowiada na potrzeby spółki tylko w perspektywie kilkunastu miesięcy. Wpisuje się w wieloletni horyzont rozwoju uwzględniający wzrost produkcji oraz zmienność otoczenia geopolitycznego oraz rynkowego.

– Nie zakładamy konieczności powielania podobnego projektu w krótkim terminie. Przewidujemy raczej skalowanie w ramach już zbudowanego ekosystemu niż szybkie stawianie kolejnego obiektu. Jednocześnie pozostajemy otwarci na dalsze decyzje inwestycyjne, jeśli tempo wzrostu lub uwarunkowania rynkowe będą tego wymagały – mówi Jacek Furman.

Warto wiedzieć Od zera do miliardera Andrzej i Grażyna Furmanowie zaczynali w 1989 r. od przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego Aflowa w Pabianicach. W kolejnych latach otworzyli laboratorium w Ksawerowie i Łodzi oraz zakład w Rzgowie. W 1998 r. wprowadzili na rynek swój pierwszy lek na receptę (dziś mają ich w ofercie ponad 60), a w 2010 r. zaczęli produkować dermokosmetyki. W 2006 r. założyciele przekazali firmę synom: Jackowi, Wojciechowi oraz Tomaszowi. Do dziś pozostaje ona niemal wyłącznie w rękach rodziny – kilka procent udziałów należy do paru kluczowych menedżerów. W 2018 r. „Forbes" wycenił majątek rodziny Furmanów na 1,99 mld zł. Zapewniło jej to piętnaste miejsce w rankingu magazynu „100 najbogatszych Polaków". Siedem lat później w ubiegłorocznym zestawieniu, zajęła dwunastą lokatę z majątkiem oszacowanym na 5,55 mld zł. W obu przypadkach rodzina Furmanów była druga w kategorii „farmacja". Liderem w niej jest – z kilkukrotnie większym majątkiem – Jerzy Starak, właściciel grupy Polpharma. Następna w kolejności jest rodzina Adamkiewiczów kontrolująca Adamed Pharma.

Kluczowe zalety własnej logistyki w farmacji

Inwestycja we własną logistykę wpisuje się w przyjętą przez Aflofarm strategię odchodzenia od magazynów kontraktowych. Firma chce w ten sposób zapewnić sobie bezpieczeństwo produkcji i dostaw w kraju oraz na eksport (do ponad 30 krajów na kilku kontynentach). Centralizacja procesów pozwala skrócić czas operacji logistycznych, poprawić przewidywalność dostaw i przyspieszyć reakcję na bieżące potrzeby pacjentów.

– Nowy magazyn nie powstał po to, by obsłużyć jeden konkretny scenariusz rozwoju rynku. Powstał po to, by rynek farmaceutyczny mógł funkcjonować stabilnie w wielu możliwych scenariuszach. Odporność operacyjna jest dziś równie istotna jak efektywność kosztowa – twierdzi Jacek Furman.

Podkreśla, że zaburzenia w łańcuchach dostaw w wyniku pandemii COVID-19 były dla całej branży testem odporności. Nowy magazyn umożliwia firmie kontynuowanie obranej drogi na większą skalę i z większą precyzją.

– W szerszym wymiarze to także realny wkład w bezpieczeństwo lekowe Polski. Zwiększenie krajowych zdolności magazynowych i produkcyjnych oznacza większą odporność systemu ochrony zdrowia na globalne zakłócenia – wyjaśnia przedsiębiorca.

Zdaniem eksperta Cel – dostępność leków



Ważnym elementem naszego modelu jest także współpraca z partnerami logistycznymi, w tym dystrybucja bezpośrednia przez własną hurtownię farmaceutyczną. Zwiększa to elastyczność operacyjną – ułatwia wprowadzanie nowych produktów na rynek, a w sytuacjach ograniczonej dostępności pozwala skuteczniej docierać z terapią bezpośrednio do pacjentów.



Kolejnym istotnym elementem naszej strategii dystrybucji jest długofalowe partnerstwo z hurtowaniami farmaceutycznymi, budowane na zaawansowanych modelach integracji łańcucha dystrybucji, takich jak VMI (zarządzanie zapasami przez dostawcę). Pozwala to na optymalizację przepływu leków w całym kanale dystrybucji.



W branży farmaceutycznej kontrola nad zapasami przekłada się na dostępność terapii, dlatego równolegle z rozwojem produkcji inwestujemy w dalszy rozwój sieci dystrybucji – zarówno wewnętrznej, jak i przez partnerstwa strategiczne. Naszym nadrzędnym celem pozostaje dostępność leków dla pacjentów, niezależnie od zmienności otoczenia rynkowego. Od lat rozwijamy własne zaplecze logistyczne, bo to klucz do bezpieczeństwa lekowego i ciągłości dostaw dla pacjentów [w listopadzie 2024 r. Adamed zapowiedział rozbudowę infrastruktury produkcyjno-logistycznej kosztem ok. 600 mln zł – red.]. Działamy w modelu hybrydowym, w którym podstawę stanowi własna infrastruktura – centralne magazyny pozwalające utrzymywać odpowiedni poziom zapasów leków i stabilnie zaopatrywać rynek. Uzupełniają je mniejsze, wynajmowane lokalnie magazyny dystrybucyjne. Wykorzystujemy je głównie na potrzeby eksportu. Pozwala nam to szybciej reagować na zmiany popytu i optymalizować koszty transportu.Ważnym elementem naszego modelu jest także współpraca z partnerami logistycznymi, w tym dystrybucja bezpośrednia przez własną hurtownię farmaceutyczną. Zwiększa to elastyczność operacyjną – ułatwia wprowadzanie nowych produktów na rynek, a w sytuacjach ograniczonej dostępności pozwala skuteczniej docierać z terapią bezpośrednio do pacjentów.Kolejnym istotnym elementem naszej strategii dystrybucji jest długofalowe partnerstwo z hurtowaniami farmaceutycznymi, budowane na zaawansowanych modelach integracji łańcucha dystrybucji, takich jak VMI (zarządzanie zapasami przez dostawcę). Pozwala to na optymalizację przepływu leków w całym kanale dystrybucji.W branży farmaceutycznej kontrola nad zapasami przekłada się na dostępność terapii, dlatego równolegle z rozwojem produkcji inwestujemy w dalszy rozwój sieci dystrybucji – zarówno wewnętrznej, jak i przez partnerstwa strategiczne. Naszym nadrzędnym celem pozostaje dostępność leków dla pacjentów, niezależnie od zmienności otoczenia rynkowego.

Długofalowe bezpieczeństwo zamiast szybkich oszczędności

Aflofarm w zdecydowanej większości opiera się na własnej infrastrukturze. Podkreśla, że takie podejście wciąż nie jest standardem. Szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie przez lata dominowała logika maksymalnej optymalizacji kosztowej. Utrzymywanie minimalnych zapasów i kontraktowanie logistyki (outsourcing) poprawia w krótkim terminie wskaźniki finansowe, w tym przepływy pieniężne. Ale…

– Problem zaczyna się w momencie pierwszego poważnego zakłócenia. Wtedy oszczędności bardzo szybko zamieniają się w realne braki produktowe, utratę przychodów i trwałe szkody reputacyjne. Ostatnie lata brutalnie to zweryfikowały. Niektóre spółki raportowały konsekwencje niewystarczającego zabezpieczenia łańcucha dostaw. My od początku zakładaliśmy, że w logistyce nie ma miejsca na „agresywną optymalizację”. To element budujący odporność biznesu. Traktujemy ją jak polisę ubezpieczeniową: kosztowną, ale kluczową, gdy warunki przestają sprzyjać – mówi Jacek Furman.

Intensywny rok w magazynach

Budowa magazynu ruszyła w lipcu 2024 r. i trwała do grudnia 2025 r. Zajęła więc, zgodnie z harmonogramem, 18 miesięcy choć tego typu inwestycje nieraz się opóźniają.

– Terminowe ukończenie budowy umożliwiła elastyczność po obu stronach. Zoptymalizowaliśmy z Aflofarmem zakres prac w ich trakcie, tak by każda część systemu była obsługiwana przez zespół najlepiej do tego przygotowany. Dzięki takiemu podziałowi kompetencji uniknęliśmy przestojów w pracy magazynu, co przy tej skali inwestycji jest zawsze największym wyzwaniem – mówi Bartosz Gajewski, kierownik projektu w firmie Kardex, która zbudowała magazyn.

Przyznaje, że polski rynek zapowiada się w tym roku bardzo intensywnie pod względem tego typu projektów. Firmy z branży inwestują dwutorowo.

– Z jednej strony powstają nowoczesne obiekty budowane od zera. Z drugiej – ogromny nacisk kładzie się na „szyte na miarę” modernizacje istniejących magazynów. Popyt jest wysoki, ponieważ można dzięki temu realnie zwiększyć zysk i przepustowość bez przerywania bieżących operacji. To trend w którym świetnie się odnajdujemy – mówi Bartosz Gajewski.

Zdaniem eksperta Polska może się stać europejskim hubem farmaceutycznym Popyt na profesjonalne usługi logistyki kontraktowej dla produktów leczniczych w Polsce pozostaje bardzo stabilny i odporny na zmienne uwarunkowania makroekonomiczne. Warto podkreślić, że dopiero globalna pandemia wywołała chwilowy, gwałtowny wzrost zapotrzebowania na nowoczesne powierzchnie magazynowe dostosowane do składowania produktów leczniczych i urządzeń medycznych. Rynek wrócił już jednak do poziomu aktywności oraz wolumenu zgodnego z długoterminowymi prognozami.



Impulsem, który może wpłynąć na znaczące przyspieszenie rozwoju rynku, jest realizacja strategii Komisji Europejskiej mających na celu odbudowę potencjału produkcyjnego leków na kontynencie. W rozwiązaniach na rzecz producentów posiadających zakłady produkcyjne w Polsce widzimy koło zamachowe dla rozwoju naszej specjalizacji w branży ochrony zdrowia w średnim i długim terminie. Już dziś obserwujemy, że to właśnie w segmencie rynku magazynów produkcyjnych najdynamiczniej rośnie zapotrzebowanie na nasze usługi.



Polska ma wszelkie atuty niezbędne, by stać się europejskim hubem farmaceutycznym: utalentowanych naukowców, farmaceutów, inżynierów, logistyków, pracowników magazynowych, doskonałe zaplecze dystrybucyjne oraz koszty prowadzenia działalności niższe niż w innych krajach regionu. Jednak aby w pełni wykorzystać tę szansę i skuteczniej pozyskiwać inwestycje w sektorze farmaceutycznym – czy to zagraniczne, czy krajowe – konieczne jest uproszczenie procedur farmaceutycznych. Ich złożoność i restrykcyjność sprawiają, że Polska – mimo pewnych przewag – jest często wykluczana z procesu decyzyjnego dotyczącego lokalizacji nowych linii produkcyjnych czy centrów dystrybucji, zwłaszcza przez małe i średnie podmioty z sektora ochrony zdrowia. Ujednolicenie polskich i europejskich standardów to podstawa.

Automatyzacja nie oznacza redukcji etatów

Nowy magazyn Aflofarmu wpisuje się w realizowaną od 2018 r. strategię automatyzacji. W pełni automatyczny system jest obsługiwany przez sześć 30-metrowych układnic. Zastępują klasyczne wózki wysokiego składowania i eliminują konieczność przebywania ludzi w strefie magazynowej.

– U nas automatyzacja nie oznacza redukcji zespołów tylko zmianę ich charakteru. Przy utrzymaniu porównywalnej liczby pracowników zwiększymy skalę operacji o kilkadziesiąt procent [firma zatrudnia ok. 1,5 tys. osób – red.]. Coraz większą rolę odgrywają dziś kompetencje techniczne, analityczne i nadzorcze. Chcemy, by nasi specjaliści zdobywali umiejętności obsługi nowoczesnych procesów logistycznych i technologii, które już za chwilę będą standardem rynku. To inwestycja w ludzi, nie zamierzamy ich zastąpić – mówi Jacek Furman.

Automatyzacja w nowym magazynie nie ogranicza się do składowania i pakowania produktów. Obejmuje też m.in. technologię precyzyjnej kontroli poziomu tlenu w ramach systemu ochrony przeciwpożarowej oraz elementy ograniczające zużycie energii. Obiekt nie wymaga stałej wymiany powietrza i ciągłego oświetlenia. Wykorzystuje odzysk energii z pracy układnic.

Konsekwentny wzrost, miliard na liczniku

Aflofarm ma szerokie portfolio leków OTC i na receptę. Poza tym rozwija kategorie suplementów diety oraz wyrobów medycznych (w tym plastrów). W ramach długofalowej strategii dywersyfikacji istotną rolę odgrywają dermokosmetyki i produkty pielęgnacyjne.

W 2019 r., tuż przed wybuchem pandemii COVID-19, spółka osiągnęła 837,6 mln zł przychodów, 157,3 mln zł zysku operacyjnego i 118,4 mln zł wyniku netto. Dwa lata później po raz pierwszy przekroczyła 1 mld zł sprzedaży, przy zysku wyższym o kilkadziesiąt milionów złotych.

Rok w rok Aflofarm zwiększa przychody. W 2024 r. wzrosły o 1,3 proc. do 1,4 mld zł. Zysk natomiast był najwyższy w roku 2023: 316,2 mln zł netto i 392 mln zł na poziomie operacyjnym. W 2024 r. rentowność netto spadła z 23,5 do 20,3 proc.

– 2025 był dla nas rokiem równowagi. Kluczowe znaczenie miało zapewnienie ciągłości dostaw oraz stałej dostępności produktów. To elementy mające w sektorze farmaceutycznym bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów. W bieżący rok weszliśmy z ambicją dalszego wzrostu. Jednak za główny cel obraliśmy zapewnienie stabilności i przewidywalności operacyjnej, tak aby system ochrony zdrowia mógł w jak największym stopniu opierać się na krajowych, odpornych łańcuchach dostaw. Nowa infrastruktura logistyczna jest jednym z kluczowych narzędzi realizacji tej ambicji i realnym wsparciem bezpieczeństwa lekowego w Polsce – komentuje Jacek Furman.

Reklamowy potentat wchodzi do internetu

Aflofarm to jedna z największych polskich firm farmaceutycznych obok m.in. Polpharmy, USP Zdrowie, Adamedu oraz Hasco-Leku. Bezdyskusyjnie jest natomiast największym reklamodawcą w kraju, i to nie tylko w branży. Wartość jego działań reklamowych w 2025 r. wyniosła 2,2 mld zł – wynika z danych Kantar Media cytowanych przez Press.pl (według cennika, czyli bez uwzględnienia rabatów). Obejmują one tradycyjne media: telewizję, radio, prasę, kino i reklamę zewnętrzną (outdoor).

Drugi w kolejności był Terg, czyli właściciel Media Expert (blisko 2 mld zł), trzeci Lidl (1,4 mld zł), a czwarty Natur Produkt Zdrovit (1,2 mld zł). A i tak w przeciwieństwie do nich wartość działań reklamowych Aflofarmu spadła. W 2024 r. wyniosła 2,6 mld zł, a rok wcześniej 2,5 mld zł.

Do tej pory spółka stawiała na tradycyjne media. Leki i farmaceutyki mają śladowy udział w wydatkach na cyfrową reklamę w Polsce. Wynosi on 2-3 proc. – wynika z badania IAB Polska/PwC Adex. Potencjał jest ogromny, bo w latach 2019-2024 rynek prawie podwoił wartość do 9,5 mld zł.

Tak jak kilkanaście lat temu Aflofarm zaczął testować obecność w radiu i telewizji, tak w grudniu zapowiedział mocne wejście w cyfrową reklamę. Stworzył w tym celu zespół – i dalej szuka specjalistów – na którego czele stanęła Joanna Jakucewicz. Wcześniej odpowiadała m.in. za cyfrowy marketing w Nestlé, Beko oraz Whirlpool Corporation, a w polskim oddziale TikToka za współpracę z kluczowymi markami w Europie Południowo-Środkowej.

– Digitalu nie testujemy na pół gwizdka – wychodzimy na boisko przygotowani, z taktyką i zespołem gotowym do gry. A kiedy już gramy, gramy na serio i w pełnym pierwszym składzie. U nas obowiązuje jedna zasada: albo grubo, albo wcale – podkreśla prezes Aflofarmu.

