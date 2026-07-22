400 mln złotych kredytu od EBOR. To tylko część bankowego finansowania firmy Tele-Fonika Kable

Tele-Fonika Kable dostała 400 mln zł kredytu od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. To część finansowania bankowego konsorcjum, które łącznie wynosi 2,36 mld zł. Spółka wyda te fundusze na rozbudowę swojego zakładu w Bydgoszczy.

Andreea Moraru, dyrektor regionalna EBOR-u na Polskę i kraje bałtyckie wyjaśnia, że kredyt dla Tele-Foniki spełnia dwa priorytety banku. Fot. materiały prasowe

– Wsparcie ze strony EBOR i naszych partnerów bankowych pozwala nam przyspieszyć strategiczne inwestycje w moce produkcyjne i innowacje. Rozbudowując nasz zakład w Bydgoszczy, wzmacniamy zdolność do dostarczania zaawansowanych rozwiązań w zakresie kabli średnio- i wysokonapięciowych, które są niezbędne do modernizacji sieci energetycznych, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz wspierania transformacji energetycznej w Polsce i za granicą – powiedział wiceprezes Tele-Foniki Kable Bartłomiej Zgryzek.

– Będziemy nadal wspierać wiodące firmy, takie jak Tele-Fonika Kable, w ich rozwoju, wprowadzaniu innowacji i przyczynianiu się do tworzenia bardziej ekologicznego systemu energetycznego – oceniła z kolei Andreea Moraru, dyrektor zarządzająca EBOR na Europę Środkową i kraje bałtyckie. Jak dodała, ten kredyt spełnia dwa priorytety działalności tego banku w Polsce – wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne i konkurencyjność lokalnych firm.

Tele-Fonika Kable to bowiem producent kabli telekomunikacyjnych, przemysłowych i energetycznych, który jest obecny na światowych rynkach. Spółka produkuje swoje towary w Polsce, Serbii i Wielkiej Brytanii.

EBOR powstał w 1990 r., zaś działalność rozpoczął w 1991 r. Jego celem jest wsparcie transformacji gospodarczej w Europie Środkowej i Wschodniej. Polska jest jednym z członków-założycieli tego banku.

Źródło: PAP