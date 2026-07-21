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NEWSROOM XYZ
21.07.2026 09:57

AMD rzuca wyzwanie Nvidii. Oto Helios, pierwszy ich system AI dla centrów danych

AMD prezentuje Helios, nowy system AI w skali szaf serwerowych. To pierwszy rywal od lat dla Nvidii i jej systemów Grace Blackwell i Vera Rubin. Wśród klientów AMD znalazł się już Microsoft.

siedziba AMD w kalifornijskiej miejscowości Santa Clara
Siedziba AMD w kalifornijskiej miejscowości Santa Clara. Fot. JVEPhoto/Getty Images

Dostawy nowych układów mają ruszyć jeszcze w 2026 r., ale zarówno AMD, jak i Microsoft nie ujawniają ani szczegółów finansowych, ani dostarczanej mocy obliczeniowej. „Rozszerzamy infrastrukturę Azure o AMD Helios, by dać naszym klientom wydajność, skalowanie i wybór, którego potrzebują, by tworzyć i uruchamiać nową generację aplikacji AI" – napisał w oświadczeniu szef koncernu z Redmond Satya Nadella.

Helios będzie wykorzystywany przez Microsoft do obsługi wnioskowania najbardziej zaawansowanych modeli AI, a także do świadczenia usług Azure AI dla swoich klientów – pisze CNBC. To kontynuacja długiego partnerstwa między AMD i Microsoft. Układy AMD są bowiem w komputerach Surface czy konsolach Xbox od lat. Firma z Redmond była także pierwszą, która wdrożyła układy graficzne AMD do obsługi AI – MI300X.

Microsoft potrzebuje bowiem jak najwięcej mocy obliczeniowej do rozwoju swoich własnych modeli AI. Zwłaszcza że rezultaty prac koncernu z Redmond nie są najlepsze – Copilot AI nie stał się bowiem tak popularny jak ChatGPT czy Claude.

AMD nazwało nowy układ AI Helios od rydwanu boga Słońca w starożytnej Grecji, ciągniętego przez cztery konie. Jak tłumaczy firma, nowy Helios także napędzany jest przez cztery elementy, za które koncern sam odpowiada – CPU, GPU, sieć i oprogramowanie. – Chcemy w ten sposób dostarczyć najniższy koszt generowania tokenów – tłumaczy w rozmowie z CNBC Forrest Norrod, szef działu centrów danych. – Nasi klienci uważają, że to osiągnęliśmy – dodaje.

Analitycy: Helios jest droższy od układów Nvidii

Według grupy Futurum Helios na razie jest jednak droższy niż układy Nvidii. Vera Rubin ma – według ich wyliczeń – kosztować od 3,5 do 4 mln dolarów. Z kolei układ AMD ma kosztować od 5 do 5,5 mln dolarów. Do tego jest też cięższy i szerszy od układów konkurencji.

Jednocześnie jednak, jak tłumaczy Neil Shah z Counterpoint Research, o ile wydajnościowo chipy Helios są na poziomie układów Nvidii, to AMD wciąż musi nadgonić oprogramowanie i optymalizację układów. – Nvidia ma większy ekosystem i wyprzedza w tym segmencie AMD – tłumaczy.

AMD chce tym układem rzucić wyzwanie Nvidii. Ta firma ma bowiem 95 proc. rynku centrów danych, a 4,5 proc. należy do AMD. Helios ma to zmienić. – Uważam, że AMD jest w stanie zdobyć tym układem od 20 do 25 proc. rynku. A to są setki miliardów dolarów zysku – mówi CNBC Daniel Newman, analityk i szef grupy Futurum. Jednocześnie jednak jego zdaniem głównym pytaniem będzie, czy AMD osiągnie udziały w rynku, bo stworzyło produkt lepszy od konkurencji, czy też dlatego, że na rynku centrów danych brakuje tak bardzo mocy obliczeniowej, że jeśli firma wrzuci na rynek jakikolwiek produkt, który tę moc dostarczy, to znajdzie się jego nabywca.

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