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16.07.2026 13:45

BGK zapowiada wsparcie finansowania dla firm produkujących dual-use na 400 mln zł

Bank Gospodarstwa Krajowego zapowiada uruchomienie nowego instrumentu wsparcia dla przedsiębiorców planujących rozwój produkcji produktów podwójnego zastosowania (dual-use) na 400 mln zł – podał BGK w komunikacie.

Siedziba BGK w Warszawie
Kredyt będzie mógł objąć do 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Fot. Bartek Sadowski/Bloomberg via Getty Images

Mechanizm działania zakłada połączenie finansowania komercyjnego z bezzwrotnym wsparciem publicznym. Przedsiębiorca uzyska kredyt inwestycyjny w banku współpracującym z BGK, a po prawidłowym zrealizowaniu projektu i osiągnięciu jego celów BGK wypłaci premię na wytwarzanie produktów podwójnego zastosowania. Fundusze te zostaną przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu.

Kredyt będzie mógł objąć do 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Wysokość premii będzie zależała od lokalizacji projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa. Maksymalna intensywność wsparcia wyniesie do 70 proc. wydatków kwalifikowalnych. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 2 mln zł.

Instrument ma zachęcać firmy do inwestowania w nowe moce produkcyjne czy zwiększania obecności na rynkach międzynarodowych.

Wsparcie będzie dostępne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które planują uruchomienie lub rozwój produkcji produktów podwójnego zastosowania.

Wnioski będzie można składać od 29 października 2026 r. do 28 stycznia 2027 r.

Produkt będzie finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027.

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Źródło: PAP

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