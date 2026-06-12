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12.06.2026 13:21

Bloomberg: USA i Iran mogą podpisać memorandum w okolicach przyszłotygodniowego szczytu G7

USA i Iran mogą podpisać memorandum o porozumieniu w okolicach przyszłotygodniowego szczytu G7 – poinformowała agencja Bloomberga. Tegoroczny szczyt grupy ma odbyć się 15–17 czerwca we francuskim Évian. Dokument mógłby zostać podpisany w pobliskiej Genewie.

Osoby zaznajomione z zagadnieniem uważają, że potencjalne memorandum mogłoby zostać podpisane w niedzielę, 14 czerwca. Urzędnicy, z którymi rozmawiał Bloomberg, uprzedzają jednak, że Iran nie potwierdził jednoznacznie gotowości do ceremonii podpisania, komunikacja między Teheranem a Waszyngtonem jest powolna, a wcześniejsze inicjatywy dyplomatyczne nie przyniosły rezultatu.

Doniesieniom tym zaprzeczyła agencja Fars News, powiązana z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu. Spekulacje o rychłym porozumieniu z Waszyngtonem są – według tego medium – „niczym więcej niż nieporozumieniem dotyczącym propozycji i amerykańskim myśleniem życzeniowym”.

Irańska agencja Mehr News, powołująca się na źródło bliskie irańskiemu zespołowi negocjacyjnemu, przekazała, że projekt umowy wciąż czeka na akceptację ze strony irańskich urzędników, a ostateczna wersja porozumienia zostanie zatwierdzona przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Zdaniem agencji porozumienie o zawieszeniu broni będzie obejmować zakończenie walk w Libanie, a także odmrożenie 12 mld dolarów zablokowanych funduszy Iranu.

Agencja powiadomiła także, że ani obecne memorandum, ani ewentualne przyszłe ostateczne porozumienie pokojowe nie będą obejmować programu rakiet balistycznych Teheranu ani wsparcia udzielanego przez Iran grupom terrorystycznym, takim jak Hezbollah czy milicjom irackim.

Negocjowane wstępne porozumienie między USA a Iranem przewiduje natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i tymczasowe złagodzenie sankcji wobec Teheranu oraz podjęcie przez Iran „pewnych zobowiązań” w zakresie swojego programu nuklearnego. Strona irańska zobowiązała się również do tego, że nigdy nie uzyska broni jądrowej, zaś USA miałyby m.in. odstąpić od blokady morskiej Iranu – przekazał w piątek portal Axios.

Czytaj więcej: Iran nie podjął decyzji ws. porozumienia z USA, Izrael nie jest jego stroną

Źródło: PAP

Zdjęcie z konferencji zapowidającej Szczyt G7 w Évian-les-Bains
Zdjęcie z konferencji zapowidającej Szczyt G7 w Évian-les-Bains. Fot. Bloomberg/Getty Images
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