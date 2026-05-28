CD Projekt ze spadkiem zysku netto w pierwszym kwartale

Skonsolidowany zysk netto grupy CD Projekt w pierwszym kwartale 2026 r. wyniósł 106,2 mln zł. Był więc o 4,5 proc. niższy w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r.

Przychody grupy wzrosły ze 180,1 mln zł w pierwszym kwartale ubiegłego roku do 191,1 mln zł.

„Łączna wartość przychodów ze sprzedaży grupy w pierwszym kwartale 2026 r. osiągnęła wartość wyższą w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku, a głównym czynnikiem wpływającym na jej poziom była kontynuowana sprzedaż gry „Cyberpunk 2077” wraz z dodatkiem „Widmo Wolności”, a także przychody związane z wprowadzeniem gier „Cyberpunk 2077” i „Wiedźmin 3: Dziki Gon” do usługi Game Pass" – podała spółka.

Grupa odnotowała również wyraźny wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów. W pierwszym kwartale wyniosły one 6,2 mln zł wobec 2 mln zł rok wcześniej. Było to związane głównie ze sprzedażą dystrybutorom fizycznych wydań gry „Cyberpunk 2077: Ultimate Edition” na kartridżach Nintendo Switch 2.

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów utrzymały się na zbliżonym poziomie i wyniosły 13,9 mln zł. Największą część tej pozycji stanowiła amortyzacja nakładów na produkcję „Cyberpunka 2077” oraz dodatku „Widmo Wolności”.

Zysk brutto na sprzedaży wzrósł do 177,3 mln zł z 166,1 mln zł rok wcześniej. Jednocześnie rosły koszty działalności operacyjnej. Koszty sprzedaży zwiększyły się do 24 mln zł, a koszty ogólnego zarządu wzrosły do niemal 57 mln zł wobec 49,9 mln zł przed rokiem.

CD Projekt wskazał, że wyższe koszty były związane m.in. z działalnością wydawniczą, reklamą i promocją obecnych oraz przyszłych tytułów, utrzymaniem wydanych gier, a także wynagrodzeniami zespołów administracyjnych i kadry zarządzającej. W kosztach zarządu uwzględniono również wydatki na badania nowych technologii i przyszłych projektów.

„Wiedźmin 3: Dziki Gon” osiągnął właśnie kolejny ważny poziom sprzedażowy - gra sprzedała się w łącznie 65 milionach kopii. To ogromna społeczność graczy, dla których nowy dodatek może być świetną okazją do ponownego wyruszenia na szlak z Białym Wilkiem - powiedział joint CEO spółki, Michał Nowakowski.

Zysk operacyjny grupy wzrósł do 97,1 mln zł wobec 94 mln zł rok wcześniej. Z kolei wynik przed opodatkowaniem wyniósł 112,9 mln zł i był zbliżony do poziomu sprzed roku.

Spółka zanotowała nadwyżkę przychodów finansowych nad kosztami finansowymi. Przychody finansowe wyniosły 26,1 mln zł, a koszty finansowe 10,3 mln zł. Grupa wskazała, że na wynik wpłynęły przede wszystkim odsetki od obligacji i depozytów bankowych oraz dodatnie różnice kursowe.

Ostatecznie skonsolidowany zysk netto CD Projektu za pierwszy kwartał 2026 r. wyniósł 106,2 mln zł, wobec 111,8 mln zł rok wcześniej. Spółka podkreśliła, że oznacza to spadek o 4,5 proc. względem zysku netto z działalności kontynuowanej osiągniętego w pierwszym kwartale 2025 r.

Podstawowy zysk netto przypadający na jedną akcję wyniósł 1,06 zł wobec 1,11 zł rok wcześniej. CD Projekt zaznaczył również, że poza głównymi markami przychody generowały także inne tytuły z portfolio studia, w tym „GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana”, „Wiedźmin 2”, „Wiedźmin” oraz „Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści”.