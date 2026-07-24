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24.07.2026 11:23

Creotech Instruments podpisał umowę z ESA na budowę eksperymentalnego satelity

Polska firma Creotech Instruments podpisała umowę z Europejską Agencją Kosmiczną. W jej ramach zbuduje eksperymentalnego satelitę, który ma pokazać, jak działa zlecanie zadań satelitom z wykorzystaniem rozproszonej architektury nadawczej.

Grzegorz Brona, prezes Creotech. Instruments. Zdjęcie portretowe z satelitą w tle.
Creotech Instruments ma zbudować dla ESA eksperymentalnego satelitę. [Fot.: materiały prasowe]

Podpisana umowa dotyczy realizacji pierwszej fazy projektu budowy satelity w ramach projektu „IOD B - Dynamic Satellite Tasking". Wartość kontraktu, który ma być wypełniony jeszcze w 2026 r., to 750 tys. euro.

Eksperymentalny satelita będzie weryfikował działanie pokładowej logiki planowania zadań, autonomicznych mechanizmów oceny ich wykonalności oraz kompatybilność z takimi systemami jak system europejskiej bezpiecznej łączności satelitarnej IRIS2. Wesprze w ten sposób rozwój wysoce responsywnych przyszłych operacji Europejskich Rządowych Systemów Obserwacji Ziemi (EOGS).

Po zakończeniu pierwszego etapu i uzyskaniu akceptacji ESA, Creotech będzie mógł kontynuować projekt. Może wtedy liczyć na budżet zadania w wysokości 15 mln euro.

Creotech to największy polski producent podzespołów satelitarnych i satelitów. Firma ma własne zakłady produkcyjne elektroniki. Jest też jednym z największych polskich kontrahentów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). W 2022 r. Creotech Instruments dołączył do grona spółek notowanych na Głównym Rynku GPW w Warszawie.

Creotech uruchomił już wszystkie satelity konstelacji PIAST
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