FBI ostrzega przed mundialem: przestępcy podszywają się pod oficjalne strony FIFA

Cyberprzestępcy są już gotowi na mundial. FBI ostrzega przed serwisami, które wyglądają jak oryginalne strony FIFA, służą jednak wyłudzeniu danych osobowych i pieniędzy.

Hakerzy, jak ostrzega FBI, tworzą strony o bardzo podobnych adresach do oficjalnych domen FIFA. Wystarczy więc literówka we wpisywaniu linku, by dostać się na fałszywą stronę i tam podać swoje dane adresowe czy bankowe.

Cyberprzestępcy bowiem od dawna przygotowują się na mundial. Jeszcze dwa tygodnie temu, jak podaje Check Point Research, co najmniej jedna na 41 stron poświęconych mistrzostwom była podejrzana lub fałszywa. – Globalne zainteresowanie Mistrzostwami Świata FIFA 2026 stwarza cyberprzestępcom doskonałą okazję do prowadzenia coraz bardziej przekonujących oszustw. Fałszywe platformy sprzedaży biletów i pakietów hospitality są projektowane tak, aby wyłudzać dane użytkowników oraz informacje płatnicze. Obserwujemy również coraz częstsze wykorzystywanie sztucznej inteligencji do tworzenia bardziej wiarygodnych kampanii phishingowych – tłumaczy Omer Dembinsky z Check Point Software Technologies.

Rośnie też liczba ataków na sektory kluczowe dla obsługi tysięcy fanów przyjeżdżających na imprezę piłkarską do Kanady, USA czy Meksyku. Na jedną firmę w tym ostatnim kraju dochodziło średnio do 3,5 tysiąca ataków tygodniowo. W Kanadzie zaś było aż około 1649 ataków tygodniowo. Przy czym na firmy z sektorów media, hotelarstwo, transport i logistyka liczba incydentów wzrosła o 48 proc. r/r.