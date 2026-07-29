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29.07.2026 08:45

„Financial Times": Wpadka PwC. Opublikowało raport o AI… zawierający halucynacje AI

PwC opublikowało raporty z zakresu sztucznej inteligencji. Problem w tym, że znalazły się w nich fałszywe przypisy, błędnie przypisane twierdzenia i informacje niemożliwe do sprawdzenia – podaje „Financial Times”.

„Odkrycie błędów wygenerowanych przez AI grozi kompromitacją firm konsultingowych – podkreśla „FT”.

Śledztwo „Financial Times” i GPTZero wykazało, że raporty PwC Middle East zawierają „halucynacje” AI. Chodzi o cztery dokumenty z ostatnich dwóch lat. Wśród nich był podręcznik dotyczący wykorzystania botów AI w korporacjach oraz przewodnik dla rządów dotyczący usprawniania usług publicznych.

Przypisy w raportach odsyłały do nieistniejących lub wątpliwych źródeł.

Nastoletni bloger z 280 obserwującymi na platformie Medium jest cytowany jako źródło informacji PwC na temat inicjatywy JPMorgan, którą firma nazywa «prawdziwą historią sukcesu» w zakresie agentycznej sztucznej inteligencji” – czytamy.

Innym przykładem jest artykuł naukowy o jakości powietrza w Rijadzie, którego nie da się znaleźć ani w cytowanym czasopiśmie, ani u rzekomych autorów. Kolejny przypis zawiera fragment „utm_source=chatgpt.com”. Jeszcze inny odsyła do artykułu, który nie zawiera informacji podanych w raporcie.

PwC Middle East odpowiada, ale nie zaprzecza

PwC Middle East odpowiedziało, że „traktuje dokładność publikowanych przez siebie badań bardzo poważnie”. Stwierdziło też, że „aktualizuje ograniczoną liczbę przypisów źródłowych” w raportach.

„Zgodnie z naszym podejściem do odpowiedzialnej sztucznej inteligencji stosujemy procesy kontroli jakości w zakresie badań i tworzenia treści, których przestrzegania oczekujemy od wszystkich naszych pracowników” – brzmi odpowiedź przedstawicieli firmy konsultingowej.

„Odkrycie błędów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję grozi kompromitacją firm konsultingowych, takich jak PwC, które promują swoje usługi jako doradcy dla przedsiębiorstw wdrażających tę technologię – w tym w zakresie odpowiedzialnego korzystania z niej oraz wdrażania zasad mających na celu uniknięcie błędów” – podkreśla „FT”.

Wcześniej podobne doniesienia medialne skłoniły EY i KPMG – konkurentów PwC z tzw. Wielkiej Czwórki – do wycofania raportów, które też mogły zawierać „halucynacje”.

Źródło: „Financial Times”

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