Fox przejmuje Roku. Wartość transakcji wynosi około 22 miliardów dolarów

Fox Corp przejmie kontrolę nad gigantem streamingowym Roku. Połączone platformy staną się trzecim graczem na rynku telewizyjnym w USA.

Przejęcie Roku, jak pisze CNBC, pozwoli firmie Fox, która polega mocno na dostarczaniu ludziom kanałów telewizyjnych, na dostęp do ponad 100 mln gospodarstw domowych, które korzystają ze streamingu w Roku.

Fox przejmie drugą firmę, płacąc po 160 dolarów za akcję, czyli ponad 11,4 proc. więcej, niż wynosi wartość Roku na jej ostatnim zamknięciu. Transakcja ma zostać zakończona do końca pierwszej połowy 2027 r. Po jej zamknięciu obecni akcjonariusze Fox będą mieli 73 proc. połączonej firmy, a Roku 27 proc. Akcje Fox, na wieść o transakcji, poszły w dół przed sesją o 8 proc. Z kolei handel walorami Roku został wstrzymany.

Roku to amerykańska platforma streamingowa, która produkuje urządzenia umożliwiające oglądanie treści internetowych na telewizorze. System operacyjny umożliwia odtwarzaczom i tzw. streaming stickom i własnym telewizorom korzystać z setek darmowych serwisów streamingowych – od Netflixa po Pluto TV. Firma zarabia na reklamach i prowizjach od subskrypcji kupionych przez platformę oraz na sprzedaży sprzętu. Tylko w pierwszym kwartale 2026 r. miała przychody z reklam w wysokości 613 mln dolarów (wzrost o 27 proc. r/r).

Połączenie Foxa i Roku stworzyłoby, jak ocenia JP Morgan, streamingowego lidera, który miałby znaczący udział w oglądalności. Według CNBC połączona firma będzie trzecim co do wielkości graczem na telewizyjnym rynku w USA. Reuters tłumaczył z kolei w piątek, że Roku przeprowadza „strategiczny przegląd", który zakładał m.in. sprzedaż platformy.