Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.05.2026
12.05.2026 14:07

Gdzie NBP reklamuje rezerwy złota? Najwięcej pieniędzy trafia do TV Republika

Według danych z panelu adMonit IMM w 2026 r. Narodowy Bank Polski zdecydowane największą część budżetu reklamowego ulokował w TV Republice. Do 10 maja 2026 r. NBP wyemitował na jej antenie 553 spoty o szacunkowej wartości 3,5 mln zł netto według oficjalnego cennika. Jest to 67 proc. szacowanego budżetu telewizyjnego NBP wydatkowanego w stacjach telewizyjnych.

Jak podaje Instytut Monitorowania Mediów, w okresie od 1 stycznia do 10 maja 2026 r. ukazało się ponad 2,3 tys. spotów w radiu i telewizji, w których NBP promował posiadane zasoby złota.

NBP koncentruje wydatki na dwóch stacjach, które mają identyczny profil odbiorców

Głównymi kanałami reklamowymi NBP, poza TV Republiką, były stacje wPolsce24 i Polsat News, tygodnik „Sieci” (3 reklamy na okładkach o szacowanej wartości 0,4 mln zł netto) oraz 42 lokalne rozgłośnie sieci Eska.

Od początku roku całkowity szacowany budżet reklamowy NBP na reklamy w prasie i RTV to ponad 6 mln zł netto, z czego 87 proc. ulokowano w telewizji, 8 proc. w prasie, a 5 proc. w radiu.

Analizując kampanie reklamowe NBP w 2026 r., widać koncentrację promocji w dwóch stacjach telewizyjnych, które mają praktycznie identyczny profil odbiorców. To dowodzi, że bank centralny w kampaniach reklamujących wielkość rezerw złota chce dotrzeć przede wszystkim do konserwatywnej części widowni, lokując większość swojego budżetu reklamowego w stacjach sympatyzujących z prawicą – komentuje Monika Ezman, członkini zarządu Instytutu Monitorowania Mediów.

Również w 2025 r. NBP preferował wydawanie pieniędzy na reklamę w TV Republika

– Dla przypomnienia, w 2025 r. NBP był czwartym największym reklamodawcą TV Republiki. Od stycznia do 10 maja minionego roku szacowany wydatkowany budżet reklamowy banku centralnego był jednak ponad trzykrotnie wyższy i wyniósł 20,5 mln zł netto, z czego na reklamy w TV Republice przeznaczono ponad 5 mln zł netto. W badaniu zwraca uwagę także fakt, że Narodowy Bank Polski, który nie ma typowej oferty detalicznej, niezmiennie reklamuje się przekazem wizerunkowym w ośrodkach lokalnych – dodaje Monika Ezman.

W 2026 r. NBP kontynuuje strategię reklamową z 2025 r., w której stacje telewizyjne również dominowały w strukturze wydatków. W telewizji wydatkowano wówczas 56 proc. całego szacowanego budżetu netto na prasę i RTV, a TV Republika była głównym kanałem promującym bank centralny, pozyskując w roku wyborczym 57 proc. łącznego budżetu telewizyjnego NBP.

NBP w 2025 r. wyemitował w TV Republice reklamy o wartości cennikowej 8,6 mln zł netto, bez uwzględnienia rabatów.

W 2025 r. łączny budżet reklamowy Narodowego Banku Polskiego w prasie, radiu i telewizji wyniósł 26,8 mln zł netto według cenników nadawców i wydawców. Największą część, czyli 15,1 mln zł, wydatkowano na kampanie telewizyjne.

Jak zauważa Instytut Monitorowania Mediów, W obszarze wydatków telewizyjnych dominowała TV Republika, do której trafiło 57 proc. budżetu przeznaczonego na wszystkie stacje TV, tj. ponad 8,6 mln zł. W stacji tej wyemitowano łącznie 1 181 spotów NBP. Aktywność reklamowa banku centralnego koncentrowała się w pierwszej połowie roku – największe natężenie kampanii przypadło na luty, marzec i maj 2025 r.

Bank centralny nie reklamował się w telewizji w czerwcu, lipcu, sierpniu oraz październiku 2025 r.

Głównymi tematami reklam NBP od początku 2025 r. są systematyczny zakup rezerw złota (Złoto Polaków to już 450 ton) oraz ochrona polskiej waluty – twiedzono w nich m.in., że dzięki własnej walucie bezrobocie jest niskie, a Polska szybko dogania zamożniejsze kraje. Przekazom tym towarzyszył silny nacisk na zasługi prezesa NBP. W reklamach wskazywano, że dzięki decyzjom profesora Adama Glapińskiego, prezesa NBP, Polska awansowała do światowej czołówki największych posiadaczy złota wśród banków centralnych.

Na zdjęciu prezes NBP Adam Glapiński na styczniowej konferencji po posiedzeniu RPP. Fot. NBP
