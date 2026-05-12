Gdzie NBP reklamuje rezerwy złota? Najwięcej pieniędzy trafia do TV Republika

Według danych z panelu adMonit IMM w 2026 r. Narodowy Bank Polski zdecydowane największą część budżetu reklamowego ulokował w TV Republice. Do 10 maja 2026 r. NBP wyemitował na jej antenie 553 spoty o szacunkowej wartości 3,5 mln zł netto według oficjalnego cennika. Jest to 67 proc. szacowanego budżetu telewizyjnego NBP wydatkowanego w stacjach telewizyjnych.

Jak podaje Instytut Monitorowania Mediów, w okresie od 1 stycznia do 10 maja 2026 r. ukazało się ponad 2,3 tys. spotów w radiu i telewizji, w których NBP promował posiadane zasoby złota.

NBP koncentruje wydatki na dwóch stacjach, które mają identyczny profil odbiorców

Głównymi kanałami reklamowymi NBP, poza TV Republiką, były stacje wPolsce24 i Polsat News, tygodnik „Sieci” (3 reklamy na okładkach o szacowanej wartości 0,4 mln zł netto) oraz 42 lokalne rozgłośnie sieci Eska.

Od początku roku całkowity szacowany budżet reklamowy NBP na reklamy w prasie i RTV to ponad 6 mln zł netto, z czego 87 proc. ulokowano w telewizji, 8 proc. w prasie, a 5 proc. w radiu.

– Analizując kampanie reklamowe NBP w 2026 r., widać koncentrację promocji w dwóch stacjach telewizyjnych, które mają praktycznie identyczny profil odbiorców. To dowodzi, że bank centralny w kampaniach reklamujących wielkość rezerw złota chce dotrzeć przede wszystkim do konserwatywnej części widowni, lokując większość swojego budżetu reklamowego w stacjach sympatyzujących z prawicą – komentuje Monika Ezman, członkini zarządu Instytutu Monitorowania Mediów.

Również w 2025 r. NBP preferował wydawanie pieniędzy na reklamę w TV Republika

– Dla przypomnienia, w 2025 r. NBP był czwartym największym reklamodawcą TV Republiki. Od stycznia do 10 maja minionego roku szacowany wydatkowany budżet reklamowy banku centralnego był jednak ponad trzykrotnie wyższy i wyniósł 20,5 mln zł netto, z czego na reklamy w TV Republice przeznaczono ponad 5 mln zł netto. W badaniu zwraca uwagę także fakt, że Narodowy Bank Polski, który nie ma typowej oferty detalicznej, niezmiennie reklamuje się przekazem wizerunkowym w ośrodkach lokalnych – dodaje Monika Ezman.

W 2026 r. NBP kontynuuje strategię reklamową z 2025 r., w której stacje telewizyjne również dominowały w strukturze wydatków. W telewizji wydatkowano wówczas 56 proc. całego szacowanego budżetu netto na prasę i RTV, a TV Republika była głównym kanałem promującym bank centralny, pozyskując w roku wyborczym 57 proc. łącznego budżetu telewizyjnego NBP.

NBP w 2025 r. wyemitował w TV Republice reklamy o wartości cennikowej 8,6 mln zł netto, bez uwzględnienia rabatów.

W 2025 r. łączny budżet reklamowy Narodowego Banku Polskiego w prasie, radiu i telewizji wyniósł 26,8 mln zł netto według cenników nadawców i wydawców. Największą część, czyli 15,1 mln zł, wydatkowano na kampanie telewizyjne.

Jak zauważa Instytut Monitorowania Mediów, W obszarze wydatków telewizyjnych dominowała TV Republika, do której trafiło 57 proc. budżetu przeznaczonego na wszystkie stacje TV, tj. ponad 8,6 mln zł. W stacji tej wyemitowano łącznie 1 181 spotów NBP. Aktywność reklamowa banku centralnego koncentrowała się w pierwszej połowie roku – największe natężenie kampanii przypadło na luty, marzec i maj 2025 r.

Bank centralny nie reklamował się w telewizji w czerwcu, lipcu, sierpniu oraz październiku 2025 r.

Głównymi tematami reklam NBP od początku 2025 r. są systematyczny zakup rezerw złota (Złoto Polaków to już 450 ton) oraz ochrona polskiej waluty – twiedzono w nich m.in., że dzięki własnej walucie bezrobocie jest niskie, a Polska szybko dogania zamożniejsze kraje. Przekazom tym towarzyszył silny nacisk na zasługi prezesa NBP. W reklamach wskazywano, że dzięki decyzjom profesora Adama Glapińskiego, prezesa NBP, Polska awansowała do światowej czołówki największych posiadaczy złota wśród banków centralnych.

