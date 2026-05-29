Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 29.05.2026
NEWSROOM XYZ
29.05.2026 13:41

Iga Świątek wygrała z Magdą Linette w polskim meczu na French Open

Iga Świątek wygrała z Magdą Linette 6:4, 6:4 i awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open.

Pierwsza partia pojedynku na korcie centralnym kompleksu im. Rolanda Garrosa rozpoczęła się po myśli Linette, która prowadziła 2:0, ale później rozstawiona z numerem trzecim Świątek opanowała sytuację, dwukrotnie przełamała serwis rodaczki i po 42 minutach zwyciężyła 6:4.

Drugi set także miał wyrównany przebieg, choć faworytka prowadziła już 4:1. Po niespełna półtorej godziny gry Świątek dopięła swego i zameldowała się wśród 16 najlepszych tenisistek tegorocznej edycji.

Był to trzeci pojedynek tych zawodniczek i drugie zwycięstwo o dziewięć lat młodszej Świątek, która zrewanżowała się poznaniance za marcową porażkę w Miami.

Tenisistka z Raszyna, która w niedzielę skończy 25 lat, już cztery razy wygrała French Open – w 2020 roku oraz w latach 2022-2024. Linette w Paryżu nigdy nie przebrnęła trzeciej rundy.

W 1/8 finału Świątek zmierzy się z rozstawioną z „15” Ukrainką Martą Kostiuk, która wygrała ze Szwajcarką Viktoriją Golubic 6:4, 6:3.

Czytaj także: Faceci już dawno nie byli tak nudni. To pojedynki tenisistek zawładną Paryżem

Źrodło: PAP

Iga Świątek w trakcie meczu z Magdą Linette
Iga Świątek w trakcie meczu z Magdą Linette w Paryżu, 29 kwietnia 2026 r. Fot. PAP/EPA/TERESA SUAREZ
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Transkrypcje i co dalej? Wciąż jest kilka niewiadomych
Od sierpnia pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński w innych państwach Unii Europejskiej, będą mogły w całej Polsce otrzymać transkrypcję aktu małżeństwa. Kilka instytucji zapowiedziało…
29.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Dwie stocznie zbudują Ratownika. To dopiero początek zamówień?
Ratownik jest jednym z najważniejszych projektów Marynarki Wojennej RP. Nie tylko należąca do PGZ Stocznia Wojenna zarobi na jego budowie. Czy dla polskiego przemysłu stoczniowego nadchodzą wreszcie…
29.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Prof. Włodzisław Duch: Możemy przespać moment na automatyzację gospodarki (WYWIAD)
Świat ucieka nam w wyścigu technologicznym, a polska nauka wciąż inwestuje w najdroższy sprzęt, zapominając o budowaniu zespołów zdolnych go wykorzystać. O wyzwaniach na styku edukacji, biznesu i…
28.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Modivo i LPP tracą, WIG20 w dół. Dzień na GPW 26 maja 2026 r.
Wtorek przyniósł spadki na warszawskiej giełdzie. Optymizm rynku z poprzedniego dnia, dotyczący możliwego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, został zachwiany po tym, jak USA wznowiły ataki na…
26.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Były szef polskiego wywiadu ujawnił za dużo? Co powiedział pułkownik Krawczyk
Były szef polskiego wywiadu cywilnego, pułkownik Piotr Krawczyk, ujawnił szczegóły współpracy wywiadu z mediami. Krytykują go za to inni oficerowie, wskazując, że powiedział za dużo. Może to mieć…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
10 milionów i ani jednego więcej. Szwajcarzy chcą prawnie ograniczyć liczbę ludności
„Nie dla 10-milionowej Szwajcarii” – Szwajcarzy zdecydują wkrótce o wdrożeniu mechanizmu hamującego dalszy wzrost populacji. W skrajnym scenariuszu może on wymusić wypowiedzenie umów o swobodnym…
28.05.2026