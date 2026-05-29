Iga Świątek wygrała z Magdą Linette w polskim meczu na French Open

Iga Świątek wygrała z Magdą Linette 6:4, 6:4 i awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open.

Pierwsza partia pojedynku na korcie centralnym kompleksu im. Rolanda Garrosa rozpoczęła się po myśli Linette, która prowadziła 2:0, ale później rozstawiona z numerem trzecim Świątek opanowała sytuację, dwukrotnie przełamała serwis rodaczki i po 42 minutach zwyciężyła 6:4.

Drugi set także miał wyrównany przebieg, choć faworytka prowadziła już 4:1. Po niespełna półtorej godziny gry Świątek dopięła swego i zameldowała się wśród 16 najlepszych tenisistek tegorocznej edycji.

Był to trzeci pojedynek tych zawodniczek i drugie zwycięstwo o dziewięć lat młodszej Świątek, która zrewanżowała się poznaniance za marcową porażkę w Miami.

Tenisistka z Raszyna, która w niedzielę skończy 25 lat, już cztery razy wygrała French Open – w 2020 roku oraz w latach 2022-2024. Linette w Paryżu nigdy nie przebrnęła trzeciej rundy.

W 1/8 finału Świątek zmierzy się z rozstawioną z „15” Ukrainką Martą Kostiuk, która wygrała ze Szwajcarką Viktoriją Golubic 6:4, 6:3.

Źrodło: PAP