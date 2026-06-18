InPost kończy świadczenie usługi InPost Fresh. Użytkownicy usługi zostali poinformowani mailowo, że od 1 lipca 2026 r. nie będzie można składać nowych zamówień.

Zamówienia złożone do tego czasu zostaną zrealizowane zgodnie z regulaminem. Dostęp do aplikacji pozostanie aktywny do 1 września – podano w wiadomości mailowej skierowanej do klientów usługi.

InPost podkreśla w wiadomości, że klientom przysługują wszelkie prawa konsumenckie, a reklamacje i zwroty dotyczące wcześniejszych zamówień można zgłaszać na dotychczasowych zasadach.

Usługa InPost Fresh została uruchomiona w 2021 r. Za jej pośrednictwem można było zamawiać produkty spożywcze, m. in. z sieci Carrefour i Makro.

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Napisaliśmy o tym, bo informację uznaliśmy za ważną i ciekawą. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO należący do Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.