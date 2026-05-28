28.05.2026 12:58

KNF wszczęła postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Link4

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej na Link4.

Jak podano w komunikacie, postępowanie wszczęto w związku z podejrzeniem naruszenia przez ubezpieczyciela ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej poprzez „ustalenie składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewnia co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach grupy 10" w latach 2023-2025. Chodzi o ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Link4 jest jednym z największych ubezpieczycieli specjalizujących się w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce. Należy do Grupy PZU.

31 marca 2026 r. zarząd PZU zdecydował o przejęciu spółki. Marka Link4 ma jednak pozostać na rynku. Więcej o tych planach pisaliśmy w tym artykule: PZU porządkuje biznes. Link4 znika jako spółka, zostaje jako marka

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej na Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń. Na zdjęciu siedziba KNF. Fot. PAP/ Albert Zawada
