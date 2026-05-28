KNF wszczęła postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Link4

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej na Link4.

Jak podano w komunikacie, postępowanie wszczęto w związku z podejrzeniem naruszenia przez ubezpieczyciela ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej poprzez „ustalenie składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewnia co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach grupy 10" w latach 2023-2025. Chodzi o ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Link4 jest jednym z największych ubezpieczycieli specjalizujących się w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce. Należy do Grupy PZU.

31 marca 2026 r. zarząd PZU zdecydował o przejęciu spółki. Marka Link4 ma jednak pozostać na rynku.