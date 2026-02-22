Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 22.02.2026
22.02.2026 16:39

Komisja Europejska pod wyroku Sądu Najwyższego USA: oczekujemy wyjaśnień, co dalej

Komisja Europejska zwróciła się do Waszyngtonu z prośbą o wyjaśnienie, jakie kroki podejmie amerykańska administracja po wyroku Sądu Najwyższego. W piątek sąd uznał cła nałożone przez Donalda Trumpa za nielegalne.

Zwróciliśmy się z prośbą o pełne wyjaśnienie działań, jakie USA zamierzają podjąć po decyzji amerykańskiego Sądu Najwyższego w sprawie ceł – napisała w oświadczeniu w niedzielę Komisja Europejska.

Komisja podkreśliła, że przedsiębiorstwa i eksporterzy z UE muszą mieć zapewnione sprawiedliwe traktowanie, przewidywalność i pewność prawną. Dodała, że nieprzewidywalne cła „podważają zaufanie i stabilność na rynkach światowych oraz powodują dalszą niepewność w międzynarodowych łańcuchach dostaw”.

„Umowa to umowa. Jako największy partner handlowy Stanów Zjednoczonych UE oczekuje, że Stany Zjednoczone dotrzymają zobowiązań określonych we wspólnym oświadczeniu” – przekazała KE. Doprecyzowała, że produkty z UE muszą nadal korzystać z najbardziej konkurencyjnego traktowania, bez podwyżek ceł powyżej jasno określonego i kompleksowego pułapu uzgodnionego wcześniej.

Komisja poinformowała, że jest w stałym kontakcie z Waszyngtonem. W sobotę 21 lutego komisarz UE ds. handlu Maroš Šefčovič rozmawiał z przedstawicielem handlowym Stanów Zjednoczonych Jamiesonem Greerem i sekretarzem handlu Howardem Lutnickiem.

Zapewniła też, że będzie nadal pracować nad obniżeniem ceł, zgodnie z postanowieniami oświadczenia UE–USA z sierpnia 2025 r.

W piątek 20 lutego Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał, że prezydent Donald Trump naruszył prawo federalne, nakładając szerokie cła w trybie nadzwyczajnym. W reakcji amerykański przywódca ogłosił, że wprowadza kolejne cła w wysokości 10 proc. na wszystkie kraje. Potem zmienił zdanie i ogłosił, że nowe taryfy wyniosą 15 proc.

Na grafice flagi USA i Unii Europejskiej
Komisja Europejska zwróciła się do Waszyngtonu z prośbą o wyjaśnienie, jakie kroki podejmie po wyroku Sądu Najwyższego. Fot. Gizmo/Getty Images
