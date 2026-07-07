Media: pociski do systemu Patriot mają być produkowane w Europie. Jednym z sygnatariuszy jest Polska

Podczas szczytu NATO w Anakrze ma zostać ogłoszona umowa, będąca pierwszym krokiem do tego, aby amerykański koncern zbrojeniowy Lockheed Martin zbudował w Europie fabrykę i centrum serwisowe pocisków PAC-3 do systemów obrony powietrznej Patriot – informuje portal Politico. Jednym z sygnatariuszy ma być Polska.

Na zdjęciu niemieccy żołnierze obsługujący systemy rakietowe MIM 104 Patriot w Jasionce (woj. podkarpackie), styczeń 2025 r. Fot. Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images

Podobne informacje przekazał Reuters, choć bez szczegółów, które kraje mają wziąć udział w projekcie. Według źródeł agencji do podpisania porozumienia ma dojść w Ankarze podczas NATO Defence Industry Forum. Jest to wydarzenie poświęcone współpracy transatlantyckiej w zakresie produkcji obronnej, inwestycjom i innowacjom, które we wtorek podczas Szczytu NATO w Ankarze zgromadzi wysokich rangą przedstawicieli NATO, państw sojuszniczych i partnerskich oraz liderów przemysłu.

Według Politico stronę europejską w tej umowie będą reprezentować Niemcy, Holandia, Szwecja oraz Polska. Dla samych producentów uzbrojenia – koncernów Lockheed Martin i Raytheon, przeniesienie części produkcji na Stary Kontynent to szansa na zaspokojenie popytu klientów i odciążenie amerykańskich zakładów.

Porozumienie bowiem ma zakładać, że w naszym regionie będą produkowane i serwisowane nie tylko pociski PAC-3 dla jednostek obrony powietrznej Patriot firmy Lockheed Martin, ale też pociski AIM-120C-8, będące częścią uzbrojenia systemów obrony powietrznej NASAMS i myśliwców F-16 od koncernu Raytheon.

Pociski PAC-3 są obecnie towarem deficytowym. Najpierw wojna w Ukrainie, następnie konflikt na Bliskim Wschodzie znacząco uszczuplił amerykańskie zapasy tej broni. W czerwcu prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o produkcji obronnej, na mocy której amerykańska administracja lub osoby do tego przez nią upoważnione mogą konsultować z sektorem prywatnym umowy i porozumienia, mające na celu zwiększenie dostaw kluczowego uzbrojenia.

Źródło: XYZ, PAP

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