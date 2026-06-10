MF: polski dług publiczny przekroczył 2 bln zł

Państwowy dług publiczny na koniec I kw. 2026 r. przekroczył 2 bln zł, co oznaczało wzrost o 94,6 mld zł w porównaniu z końcem 2025 r. – poinformowało Ministerstwo Finansów. Oznacza to wzrost o 4,9 proc.

Jak wskazał resort, relacja długu do PKB na koniec I kw. wyniosła 50,6 proc. W ciągu trzech miesięcy wskaźnik ten wzrósł o 1,7 pkt proc.

Poinformowano ponadto, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP), stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł na koniec I kwartału 2026 r. ponad 2,4 bln zł (2 444,3 mld zł), co oznaczało wzrost o 109,1 mld zł (4,7 proc.) w porównaniu z końcem ubiegłego roku. W relacji do PKB, dług EDP wynosił 61,6 proc., co oznaczało wzrost o 1,9 pkt. proc.

Jest to ważny wskaźnik, ponieważ to nim kierują się urzędnicy z Brukseli przy ocenie, czy dany kraj zalicza się do objęcia go procedurą nadmiernego deficytu. Polska od 2025 r. została zobowiązana do odciążenia budżetu państwa, z tym wyjątkiem, że przy liczeniu długu nie będą wliczane wydatki na obronność.

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