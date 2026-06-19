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19.06.2026 15:35

Na koniec maja NBP zwiększył zasób złota

W rezerwach Narodowego Banku Polskiego na koniec maja znajdowało się 19,736 mln uncji złota, czyli 613,86 ton, wobec 19,151 mln uncji/595,66 ton na koniec poprzedniego miesiąca – wynika z najnowszych danych NBP o aktywach i pasywach.

Nowym celem Narodowego Banku Polskiego, zapowiedzianym przez prezesa NBP Adama Glapińskiego, jest osiągnięcie 700 ton w rezerwach walutowych.

Jeszcze w marcu w skarbcu NBP znajdowało się o 450 tys. uncji mniej.

Najnowsze zakupy oznaczają, że Polska w zestawieniu banków centralnych o największych aktywach w złocie mogła wyprzedzić Holandię. W majowym zestawieniu Polska była na 12. miejscu na świecie pod względem posiadanych zasobów. Holandia była o jedną lokatę wyżej są rezerwy Holandii z 612,5 tonami.

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Źródło: PAP, XYZ

Na zdjęciu złoto z rezerw NBP
Na zdjęciu złoto z rezerw NBP. Fot. NBP
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