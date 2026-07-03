Najważniejsze wydarzenia 3 lipca 2026 r.

Kategorie artykułu: Polityka Ustawa metropolitalna. Pomorze czeka na setki milionów dla regionu 61 samorządów z województwa pomorskiego czekało na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy metropolitalnej. Dzięki niej samorządy tworzące metropolię zyskałyby 150 mln zł na wspólne…

Kategorie artykułu: Newsy Wzrosty na warszawskim parkiecie przyspieszyły. Podsumowanie notowań GPW 2 lipca 2026 r. Wzrosty na warszawskim parkiecie przyspieszyły. Wedle stanu sprzed godz. 16 główne indeksy szły w górę, przeważnie o ponad 1 proc. Rosły niemal wszystkie spółki z WIG20 oraz większość średnich i…