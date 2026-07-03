03.07.2026 06:36
Najważniejsze wydarzenia 3 lipca 2026 r.
Zapraszamy na relację „Dzieje się", gdzie znajdziecie informacje o najważniejszych wydarzeniach 3 lipca 2026 r. M.in.
- O godz. 9 rozpocznie się trzeci i ostatni dzień posiedzenia Sejmu.
- GUS o godz. 9:30 opublikuje szczegółowe informacje na temat działalności faktoringowej przedsiębiorstw finansowych w 2025 r.
- O godz. 11 prezydent Karol Nawrocki wręczy nominacje profesorskie.
- Z kolei o godz. 14 KGHM podpisze list intencyjny w sprawie budowy kopalni polihalitu na Pomorzu.
- W sobotę, 4 lipca, Stany Zjednoczone obchodzą 250. rocznicę niepodległości. Z tego względu amerykańskie rynki pozostaną zamknięte w piątek, 3 lipca. W piątek planowane jest także przemówienie prezydenta Donalda Trumpa obok Góry Mount Rushmore w Dakocie Południowej znanej z wykutych w skale wizerunków czterech amerykańskich prezydentów.
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