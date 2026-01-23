Nawiększe IPO obronnościowe w historii. Akcje Czechoslovak Group poszły w debiucie w górę o ponad 30 proc.

Czeska firma zbrojeniowa Czechoslovak Group zanotowała bardzo udany debiut na Euronext w Amsterdamie. Akcje spółki poszły w górę na start o ponad 30 proc., a firma zebrała podczas IPO 3,8 mld euro.

Euronext, jak pisze CNBC, uznał IPO CSG za największy światowy debiut spółki obronnościowej w historii notowań – zarówno pod względem zebranej kwoty, jak i kapitalizacji rynkowej.

Akcje spółki najpierw wzrosły o 32 proc., a następnie tempo wzrostu spowolniło do 31,2 proc. Firmie, która produkuje pojazdy opancerzone, amunicję oraz inne zaawansowane systemy obronne, udało się zebrać podczas IPO 3,8 mld euro.

„To historyczny krok milowy dla CSG, gdy dołączamy do Euronext. Jesteśmy też wdzięczni za zaufanie, którym obdarzyli nas inwestorzy” – napisał w komentarzu prezes firmy Michal Strnad.

Dodał, że wejście na giełdę „pokazuje wysokie standardy jawności”, a także „zwiększa nasze możliwości inwestowania w innowacje oraz pozwala nam wypełnić misję, by stać się najważniejszym, długoterminowym dostawcą zaawansowanych systemów obronnych dla państw NATO i rządów na całym świecie”.

Czechoslovak Group to jedna z najszybciej rozwijających się spółek obronnościowych w Europie. Jej towary trafiają do ponad 70 państw, jest też kluczowym dostawcą amunicji małokalibrowej oraz średniego i dużego kalibru dla państw NATO. Produkuje też systemy lądowe oraz elektronikę obronną. CSG ma 39 zakładów produkcyjnych, a jej portfel zamówień wart jest ok. 32 mld euro.