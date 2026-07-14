Nie tylko USA? Polska przygotowuje się na stałą obecność wojsk francuskich i brytyjskich

Polska przygotowuje się do przyjęcia wojsk francuskich i brytyjskich – powiedział premier Donald Tusk. Ich obecność ma mieć stały charakter. Na razie nie jest jednak pewne, czy do tego dojdzie.

Premier powiedział, że obok wojsk USA, Polska przyjmie w ramach stałej obecności także armie Francji i Wielkiej Brytanii.

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– Zapowiedziałem wszystkich przywódców, że Polska będzie przygotowała także logistycznie, finansowo możliwość do stałej obecności wojsk nie tylko amerykańskich, ale także naszych wojsk sojuszniczych w Europie– powiedział premier Donald Tusk na briefingu w Paryżu.

Wskazał przy tym na Francję i Wielką Brytanię.

Zapowiedział na jesień międzysojusznicze ćwiczenia wojskowe na dużą skalę. Wezmą w nich udział przede wszystkim właśnie Francja i Wielka Brytania. Premier podkreślił, że na razie są to jedynie ćwiczenia.

Równocześnie rząd i pałac prezydencki zabiegają o utworzenie stałej bazy wojsk USA. MON ogłosił ten zamiar na początku czerwca. Z kolei na początku lipca szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej powiedział, że Biały Dom dał na to już zielone światło. Nowe oddziały mają jednak zastąpić, a nie uzupełnić, wstrzymaną wcześniej rotację brygady pancernej liczącej 4 tys. żołnierzy.

Źródło: PAP, XYZ