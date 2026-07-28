Niemieckie SPD wzywa do wpisania do konstytucji zakazu dyskryminacji ze względu na tożsamość seksualną

Po sobotnim zamachu w Berlinie szefowie współrządzącej w Niemczech SPD wzywają do wpisania do konstytucji RFN wyraźnego zakazu dyskryminacji ze względu na tożsamość seksualną.

Na zdjęciu budynek niemieckiego parlamentu, fot. Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Szefowie Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) Baerbel Bas i Lars Klingbeil oraz sekretarz generalny partii Tim Klüssendorf zapowiedzieli, że proponowaną zmianę ponownie wprowadzą do politycznej agendy.

Politycy SPD tworzącej koalicję rządową z chadekami kanclerza Friedricha Merza, od dłuższego czasu zabiegają o rozszerzenie konstytucyjnego zakazu dyskryminacji. Zmiana miałaby objąć również tożsamość seksualną jako chronioną przesłankę.

Zmiany w niemieckiej konstytucji wymagają 2/3 głosów w Bundestagu oraz Bundesracie. Koalicja CDU/CSU z SPD nie dysponuje taką większością. Propozycja może w szczególności nie spotkać się z poparciem członków AfD.

Przypomnijmy, w sobotę wieczorem 21-letni Abdul Ballout, obywatel Niemiec o libańskich korzeniach, utożsamiający się z tzw. Państwem Islamskim, wjechał samochodem dostawczym w grupę osób znajdujących się na alei w berlińskim parku Tiergarten. W pobliżu odbywała się Parada Równości. W wyniku ataku zginęła jedna osoba – obywatelka Polski, a 29 osób odniosło obrażenia.

Następnego dnia sprawcę zamachu zastrzelono podczas policyjnej obławy na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau na zachodzie miasta.

Źródło: PAP