Nigeria pierwszym afrykańskim krajem w MAE

Nigeria została pierwszym państwem Afryki, które dołączyło do Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) jako kraj stowarzyszony.

Nigeria liczy ponad 240 mln mieszkańców, jest jedną z największych gospodarek kontynentu, największym producentem ropy naftowej w Afryce oraz członkiem OPEC. Fot. Temiloluwa Johnson/Getty Images

Decyzję w tej sprawie Rada Zarządzająca IEA podjęła jednogłośnie, rozszerzając grono państw odpowiadających za ponad 80 proc. światowego zapotrzebowania na energię.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna poinformowała w czwartek, że Nigeria uzyskała status kraju stowarzyszonego, stając się pierwszym afrykańskim członkiem organizacji. Decyzja została przyjęta jednogłośnie przez Radę Zarządzającą IEA i oznacza pogłębienie współpracy z największym pod względem liczby ludności państwem Afryki.

🗣️ "Nigeria has secured a seat at the table where the world's energy future gets decided, joining @IEA as an associate member" A new article on the front page of @BusinessDayNg highlights this important step & its implications ➡️ https://t.co/qbJ5JbdTXy pic.twitter.com/WZRSRN59Nu — International Energy Agency (@IEA) July 2, 2026

Nigeria liczy ponad 240 mln mieszkańców, jest jedną z największych gospodarek kontynentu, największym producentem ropy naftowej w Afryce oraz członkiem OPEC. Kraj należy także do czołowych producentów gazu ziemnego i rozwija sektor odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza zdecentralizowanych instalacji fotowoltaicznych.

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Status członka stowarzyszonego umożliwi Nigerii udział w kształtowaniu globalnej polityki energetycznej, a także łatwiejszy dostęp do analiz, prognoz i baz danych IEA. Współpraca obejmie również technologie służące modernizacji infrastruktury energetycznej oraz działania na rzecz ograniczania ubóstwa energetycznego i poprawy bezpieczeństwa dostaw energii.

Dzięki przystąpieniu do IEA Nigeria ma również zwiększyć swoje możliwości reagowania na sytuacje kryzysowe poprzez lepszy dostęp do mechanizmów związanych z zarządzaniem rezerwami ropy i gazu ziemnego. Jest to istotne dla kraju, który nadal zmaga się z problemem ograniczonego dostępu części mieszkańców do energii elektrycznej i czystych paliw do gotowania.

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Na rozszerzeniu współpracy ma zyskać także sama IEA. Według agencji Nigeria odgrywa coraz większą rolę na światowych rynkach energii. W ostatnich latach zwiększony eksport paliw z Nigerii pomagał stabilizować rynki paliw w Afryce i poza nią w okresach zakłóceń dostaw.

Dyrektor wykonawczy IEA Fatih Birol podkreślił, że przystąpienie Nigerii stanowi ważny krok dla globalnego zarządzania energią. Ocenił, że pogłębiona współpraca będzie wspierać bezpieczeństwo energetyczne kraju, rozwój gospodarczy oraz zwiększanie dostępu do energii, przynosząc korzyści obu stronom.

Minister stanu ds. zasobów ropy naftowej odpowiedzialny za gaz Ekperikpe Ekpo nazwał decyzję IEA wyróżnieniem dla Nigerii. Wyraził również nadzieję, że kolejne państwa afrykańskie będą zacieśniać współpracę z agencją, aby wspólnie realizować cele związane z powszechnym dostępem do energii i industrializacją kontynentu.

Współpraca Nigerii z IEA rozwija się od 2014 roku. Jednym z jej elementów było zorganizowanie we wrześniu 2025 r. w Abudży regionalnego forum poświęconego ograniczaniu emisji metanu z sektora energetycznego, przygotowanego wspólnie przez IEA, nigeryjskie ministerstwo ds. ropy naftowej oraz Afrykańską Komisję Energii.

IEA zrzesza obecnie 32 państwa członkowskie, w tym m.in. USA, Kanadę, Australię, Japonię, Koreę Południową, Turcję i kraje Europy Zachodniej. Pełne członkostwo wymaga przynależności do OECD, dlatego Nigeria pozostaje krajem stowarzyszonym i nie ubiega się obecnie o wejście do tej organizacji. Po dołączeniu Nigerii rodzina IEA obejmuje państwa odpowiadające za ponad 80 proc. światowego zapotrzebowania na energię, podczas gdy jeszcze w 2015 roku wskaźnik ten wynosił około 40 proc.