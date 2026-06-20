Orlen podniósł w sobotę hurtowe ceny paliw

Orlen podniósł w sobotę ceny benzyny Eurosuper 95 o 42 zł, a benzyny Super Plus 98 o 74 zł i jednocześnie obniżył hurtową cenę oleju napędowego Ekodiesel o 9 zł za m sześc. — wynika z danych opublikowanych przez koncern. W piątek w hurcie Orlenu wszystkie te paliwa staniały.

Według hurtowego cennika koncernu w sobotę benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 tys. 238 zł za m sześc., czyli o 42 zł więcej niż dzień wcześniej. Benzyna bezołowiowa Super Plus 98 kosztuje 5 tys. 890 zł za m sześc., czyli o 74 zł więcej niż dzień wcześniej. Natomiast olej napędowy Ekodiesel kosztuje 5 tys. 356 zł za m sześc., czyli o 9 zł mniej niż dzień wcześniej.

W piątek Orlen obniżył hurtowe ceny paliw, w tym benzyny Eurosuper 95 o 61 zł, do 5 tys. 196 zł za m sześc., benzyny Super Plus 98 o 52 zł, do 5 tys. 816 zł za m sześc., a oleju napędowego Ekodiesel o 74 zł, do 5 tys. 365 zł za m sześc.

Ceny maksymalne paliw od soboty 20 czerwca do poniedziałku 22 czerwca

Od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw wprowadzone czasowo w ramach rządowego pakietu regulacji Ceny Paliwa Niżej, który ma ograniczać wzrost cen tych produktów. Są one ustalane na podstawie średniej ceny hurtowej paliw na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową i podatek VAT.

Z ostatniego obwieszczenia ministra energii o cenach maksymalnych paliw wynika, że od soboty 20 czerwca do poniedziałku 22 czerwca włącznie na stacjach litr benzyny bezołowiowej 95 będzie kosztował nie więcej niż 5,94 zł, benzyny bezołowiowej 98 — 6,61 zł, a oleju napędowego — 6,12 zł. Oznacza to spadek cen wszystkich tych paliw w porównaniu z piątkiem, gdy litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6 zł, benzyny 98 — 6,66 zł, natomiast oleju napędowego — 6,20 zł.

Ceny maksymalne paliw ogłaszane są w codziennym obwieszczeniu, a obowiązują od dnia następnego po publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy i świętami obowiązują do najbliższego dnia roboczego włącznie. Pierwszego dnia obowiązywania cen maksymalnych paliw, czyli 31 marca, benzyna bezołowiowa 95 kosztowała nie więcej niż 6,16 zł za litr, benzyna bezołowiowa 98 — 6,76 zł, a olej napędowy — 7,60 zł.,

Rząd będzie próbował ograniczyć program CPN

W poniedziałek Ministerstwo Finansów podało, że ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie zdecydowano o stopniowym ograniczaniu programu Ceny Paliwa Niżej. Obniżka VAT będzie obowiązywała do 30 czerwca, z kolei obniżka akcyzy przestała obowiązywać we wtorek, 16 czerwca.

Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce.

Jak podkreśliło biuro Reflex w piątkowej analizie, w tym tygodniu ruchy cen paliw na stacjach były determinowane nie tylko sytuacją na rynku ropy naftowej, lecz także częściowym wygaszeniem programu Ceny Paliwa Niżej od 16 czerwca. Analitycy zwrócili jednocześnie uwagę, że konsekwencje powrotu akcyzy do poziomu sprzed wprowadzenia tego pakietu regulacji były mniej odczuwalne ze względu na spadek cen ropy i paliw na rynku ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia — PAP), przy czym w większym stopniu dotyczyły benzyny niż oleju napędowego.

Biuro Reflex wskazało także, że porównanie maksymalnych cen paliw ogłoszonych na obecny weekend i najbliższy poniedziałek z poziomami obowiązującymi od 13 do 15 czerwca pokazuje, że powrót do wyższej akcyzy został już w pełni skompensowany przez spadek notowań paliw na rynku ARA.

Jednocześnie analitycy wskazali, że w skali tygodnia, od 12 do 18 czerwca, ropa Brent na giełdzie ICE potaniała o 7,48 dol. na baryłce. Spadki cen sierpniowej serii kontraktów na ten gatunek surowca wyhamowały w rejonie 76,50 dol. za baryłkę i rynek rozpoczął korektę. W piątek, 19 czerwca, rano baryłka ropy Brent kosztowała niecałe 80 dol. i była o około 8 dol. droższa niż przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie.

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Źródło: PAP