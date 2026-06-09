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NEWSROOM XYZ
09.06.2026 13:15

Orlen wypłaci najwyższą dywidendę w historii spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu dało zielone światło do wypłaty dywidendy, która ma w tym roku wynieść 8 zł na akcję, zgodnie z rekomendacją zarządu. To najwyższa wysokość dywidendy w historii spółki.

Łącznie Orlen ma przeznaczyć na poczet dywidendy za 2025 r. blisko 9,3 mld zł z kapitału zapasowego spółki. Dniem dywidendy będzie 18 czerwca, natomiast dniem jej wypłaty – 25 czerwca.

Dotychczas najwyższą wypłaconą przez Orlen dywidendą było przekazanie 6 zł za akcję za zysk wypracowany w 2024 r. Wówczas spółka zarobiła na czysto 2,747 mld zł. Dla porównania w 2025 r. zysk netto grupy wzrósł do 11,248 mld zł.

Podsumowując 2025 r., prezes Orlenu Ireneusz Fąfara podkreślił podczas wtorkowego ZWZ, że dla koncernu był to „rekordowy rok”. Wskazał przy tym na najwyższy poziom inwestycji, najwyższy poziom kapitalizacji i najwyższą propozycję dywidendy.

– Orlen stać na to, żebyśmy zarówno wypłacili taką dywidendę, jak i też kontynuowali program inwestycyjny – zapewnił wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk, zwracając się do akcjonariuszy.

Największym udziałowcem Orlenu jest Skarb Państwa, który posiada 49,9 proc. akcji. Drugie pod tym względem Nationale-Nederlanden OFE posiada 5,17 proc. akcji, a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni – 44,93 proc.

Źródło: PAP, XYZ

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stacja benzynowa Orlen
ZWZ Orlenu dało zielone światło do wypłaty najwyższej w historii spółki dywidendy. Fot. PAP/Albert Zawada
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