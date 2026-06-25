Pakiet ważnych danych z USA. Poznaliśmy m.in. wynik PKB w I kwartale 2026 r.

PKB USA w I kwartale 2026 r. wzrósł o 2,1 proc. w ujęciu zannualizowanym (kwartał do kwartału) – podało Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA) we finalnym odczycie.

Prognozy zakładały wzrost o 1,6 proc., wobec 0,5 proc. odnotowanych w poprzednim kwartale.

Indeks PCE, popularny w USA wskaźnik inflacji, wzrósł w maju do 4,1 proc. rok do roku, zgodnie z oczekiwaniami. Miesiąc wcześniej wyniósł 3,8 proc.

W porannej analizie Michał Stajniak z domu maklerskiego XTB wskazał, że odczyt zgodny z prognozami może utrwalać jastrzębie postrzeganie polityki Fed przez inwestorów oraz wspierać dolara. W otoczeniu jego siły kurs złotego w ostatnich dniach pozostaje pod lekką presją.

W maju odnotowano również wzrost zamówień na dobra trwałe o 1,3 proc. miesiąc do miesiąca, wobec oczekiwanych 0,5 proc., a wydatki gospodarstw domowych (Personal Spending) zwiększyły się o 0,7 proc. m/m.

Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (Initial Jobless Claims) wyniosła 215 tys., wobec prognozowanych 225 tys. i 227 tys. tydzień wcześniej. Liczba kontynuowanych wniosków (Continuing Jobless Claims) sięgnęła 1,821 mln, wobec prognozy na poziomie 1,8 mln.

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