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NEWSROOM XYZ
16.06.2026 13:26

Parlament Europejski daje zielone światło dla porozumienia UE–USA ws. ceł

Parlament Europejski poparł porozumienie o wdrożeniu ustaleń ws. wzajemnych ceł uzgodnionych przez UE i USA. Prace nad nim trwały rok.

Za przyjęciem porozumienia zagłosowało 440 eurodeputowanych, a przeciw było 151. 50 wstrzymało się od głosu.

Unia Europejska kończy w ten sposób prace nad regulacjami wdrażającymi porozumienie po tym, jak pod koniec maja zatwierdziły je państwa członkowskie.

Zapisy porozumienia są efektem negocjacji przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i prezydenta USA Donalda Trumpa w szkockim Turnberry z lipca 2025

Prace trwały aż rok, bo Parlament Europejski zawiesił je po groźbach Donalda Trumpa wobec Grenlandii. Zwłoka zaniepokoiła amerykańskiego prezydenta, który w maju ogłosił, że jeśli Unia nie obniży do 4 lipca ceł na amerykańskie produkty, to podniesie taryfy na europejskie towary do 25 proc.

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Zapisy porozumienia UE-USA ws. ceł

Zgodnie z ich ustaleniami, w zamian za obniżenie ceł na niektóre amerykańskie produkty rolne i owoce morza. Obejmuje to m.in. zerową stawkę celną m.in. na amerykańską soję, orzechy, niektóre ryby i owoce morza, a także karmę dla zwierząt domowych. W zamian Waszyngton ma utrzymać taryfy na towary przemysłowe na poziomie 15 proc.

Preferencje będą mogły zostać zawieszone, jeśli Stany Zjednoczone przestaną wywiązywać się ze swoich zobowiązań lub „zakłócą stosunki handlowe i inwestycyjne z UE”. Komisja będzie też mogła zawiesić preferencje dla stali i aluminium z USA, jeśli do końca 2026 r. Waszyngton nadal będzie stosować stawkę celną wyższą niż 15 proc. na oba te produkty z Europy.

Porozumienie przewiduje też klauzule ochronne. Mają chronić unijny rynek przed nagłym wzrostem importu towarów z USA.

Źródło: XYZ, PAP

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Na zdjęciu flagi członków UE przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Strasburgu
Parlament Europejski poparł porozumienie o wdrożeniu ustaleń ws. wzajemnych ceł uzgodnionych przez UE i USA.
Fot. Siavosh Hosseini/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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