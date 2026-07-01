Pesa przejęła niemieckiego HeiterBlick. Pomógł PFR

Pesa przejęła już całość udziałów w HeiterBlick – podała bydgoska spółka. Przejęcie było możliwe dzięki pomocy Polskiego Funduszu Rozwoju. Ruch ma umożliwić Pesie odegranie ważnej roli na europejskim rynku.

Pesa Bydgoszcz ogłosiła przejęcie HeiterBlicka na początku stycznia. Wtedy spółka zakładała, że wypełni uzgodnione warunki transakcji jeszcze w I kwartale roku. Ostatecznie o przejęciu 100 proc. udziałów w niemieckiej spółce poinformowała w środę.

HeiterBlick to producent tramwajów z zakładami w Lipsku. Pesa chce rozwinąć ich działalność, by wzmocnić swój potencjał w obszarze pojazdów sektora urban.

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„Już rozpoczęto produkcję nadwozi dla tramwajów dla Lipskich Zakładów Komunikacyjnych w zakładach w Bydgoszczy” – podają przedstawiciele spółki.

Pesa chce odegrać „znaczącą rolę na europejskim rynku pojazdów szynowych”.

„Połączenie kompetencji i zasobów obu spółek daje również możliwość wykonywania głębokich modernizacji tramwajów. Wszystkie nowe konstrukcje będą wykonywane w Pesa Bydgoszcz przy pomocy zautomatyzowanej produkcji pudeł przy udziale robotów do spawania laserowego” – dodano.

Spółka podała, że przejęcie HeiterBlick było możliwe dzięki wsparciu właścicielskiemu Polskiego Funduszu Rozwoju.

Pesa zatrudnia w całej Polsce prawie 4 tys. osób, a HeiterBlick w zakładach w Lipsku i Grinna ponad 200. Pesa dostarczyła do tej pory prawie 1 tys. tramwajów do ponad 20 miast w Europie.

Źródło: PAP, XYZ