Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.07.2026
NEWSROOM XYZ
01.07.2026 16:19

Pesa przejęła niemieckiego HeiterBlick. Pomógł PFR

Pesa przejęła już całość udziałów w HeiterBlick – podała bydgoska spółka. Przejęcie było możliwe dzięki pomocy Polskiego Funduszu Rozwoju. Ruch ma umożliwić Pesie odegranie ważnej roli na europejskim rynku.

Pesa Bydgoszcz ogłosiła przejęcie HeiterBlicka na początku stycznia. Wtedy spółka zakładała, że wypełni uzgodnione warunki transakcji jeszcze w I kwartale roku. Ostatecznie o przejęciu 100 proc. udziałów w niemieckiej spółce poinformowała w środę.

HeiterBlick to producent tramwajów z zakładami w Lipsku. Pesa chce rozwinąć ich działalność, by wzmocnić swój potencjał w obszarze pojazdów sektora urban.

Polecamy: Hitachi Rail i PESA rozpoczynają współpracę. „Razem będziemy w stanie zmienić polskie kolejnictwo”

„Już rozpoczęto produkcję nadwozi dla tramwajów dla Lipskich Zakładów Komunikacyjnych w zakładach w Bydgoszczy” – podają przedstawiciele spółki.

Pesa chce odegrać „znaczącą rolę na europejskim rynku pojazdów szynowych”.

„Połączenie kompetencji i zasobów obu spółek daje również możliwość wykonywania głębokich modernizacji tramwajów. Wszystkie nowe konstrukcje będą wykonywane w Pesa Bydgoszcz przy pomocy zautomatyzowanej produkcji pudeł przy udziale robotów do spawania laserowego” – dodano.

Spółka podała, że przejęcie HeiterBlick było możliwe dzięki wsparciu właścicielskiemu Polskiego Funduszu Rozwoju.

Pesa zatrudnia w całej Polsce prawie 4 tys. osób, a HeiterBlick w zakładach w Lipsku i Grinna ponad 200. Pesa dostarczyła do tej pory prawie 1 tys. tramwajów do ponad 20 miast w Europie.

Źródło: PAP, XYZ

Korupcja w zakładach Pesy. 7 osób w rękach CBA
Fabryka HeiterBlick w Lipsku
PESA przejęłą 100 proc. udziałów niemieckiego producenta tramwajów HeiterBlick z Lipska.
Fot. materiały prasowe
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Notowania GPW 30 czerwca 2026. Kruk liderem wzrostów, pomaga niższa inflacja
Wtorkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych upłynęła pod znakiem wyraźnego odbicia po wcześniejszych spadkach.
30.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Świat
Lwów kontra polska firma. Spór o dużą inwestycję robi się coraz ostrzejszy
Trwa spór polskiej spółki Control Process i władz Lwowa o finanse budowy zakładu przetwarzania odpadów. Mer Lwowa oskarża Pawła Kowala o naciski
28.06.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Nowe kierunki i finansowe zachęty. Tak uczelnie walczą o studentów
Uczelnie ruszyły po studentów. Zmieniają ofertę, by przyciągnąć jak najwięcej kandydatów. W ofercie uniwersytetów i politechnik jest w tym roku kilkadziesiąt nowych kierunków, zreformowane programy,…
30.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polski król bananów szykuje inwestycje za setki milionów. Chce dostarczać Polakom ogórki przez cały rok
Grupa Citronex, która rocznie produkuje ok. 60 mln kg pomidorów i sprzedaje ok. 520 tys. ton bananów, planuje największą inwestycję w swej historii. – Stawiamy na rozwój w Polsce i Europie.…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Urządzenie AI Polaka podbija USA. Startup pozyskał 11 mln dolarów od znanych inwestorów
Pocket to niewielkie urządzenie AI stworzone przez Gabriela Dymowskiego i Akshaya Narisettiego. Startup z San Francisco pozyskał właśnie 11 mln dolarów od znanych inwestorów, w tym Accela i Y…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Długowieczność robi szał na giełdzie. Ma być megatrendem wartym biliony
Coraz większe pieniądze przeznaczamy na wydłużenie życia. Ten nurt wkrótce będzie wart 8 bln dolarów rocznie. Specjaliści wskazali, kto na giełdzie najbardziej na tym skorzysta.
30.06.2026