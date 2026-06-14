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14.06.2026 16:09

PiS przedstawił pierwsze punkty „Planu Czarnka”

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało w Kaliszu trzy pierwsze propozycje z programu liczącego 21 punktów.

Wśród zapowiedzi znalazły się wyjście Polski z systemu ETS, ulgi dla pracujących emerytów oraz podniesienie drugiego progu podatkowego.

Podczas niedzielnej konwencji PiS w Kaliszu przedstawiono trzy z 21 punktów programu określanego jako „Plan Czarnka”. Jak zapowiedzieli liderzy ugrupowania, kolejne propozycje mają być prezentowane w ramach cyklu spotkań w całym kraju.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił, że wydarzenie nie stanowi jeszcze formalnego rozpoczęcia kampanii wyborczej. Jak zaznaczył, celem jest przygotowanie ugrupowania do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych i utworzenia „dobrego rządu”.

Założenia programu przedstawił Przemysław Czarnek, który zapowiedział, że wszystkie 21 punktów miałoby zostać zrealizowanych w ciągu pierwszych 100 dni rządów, jeśli PiS wygra wybory parlamentarne planowane na 2027 rok. Polityk określił propozycje jako kompleksowy plan rozwoju kraju.

Pierwszym z zaprezentowanych postulatów jest wyjście Polski z Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS). Czarnek ocenił ten mechanizm jako „absurd” i argumentował, że wpływa on na wysokie ceny energii elektrycznej w Polsce. Według niego krajowe przedsiębiorstwa energochłonne mają przez to trudności w konkurowaniu z firmami z Chin i Stanów Zjednoczonych, gdzie energia jest – jak mówił – od trzech do sześciu razy tańsza.

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Przedstawiciele PiS podkreślali jednocześnie, że rezygnacja z ETS nie oznacza odejścia od działań na rzecz ochrony środowiska. Czarnek zapowiedział rozwój nowoczesnych technologii oraz polityki środowiskowej zamiast, jak określił, „absurdalnych zakazów unijnych”.

Polityk wskazał również na potrzebę dywersyfikacji źródeł energii. Według niego Polska powinna korzystać zarówno z węgla, jak i rozwijać energetykę jądrową oraz odnawialne źródła energii. Dodał, że ugrupowanie posiada już gotowy projekt ustawy dotyczący wyjścia z ETS, a jej przyjęcie miałoby być jedną z pierwszych decyzji nowego rządu.

Drugą propozycją jest tzw. „srebrna praca”, czyli zwolnienie wynagrodzeń emerytów do poziomu 2,5 tys. zł netto miesięcznie z podatku PIT oraz składek emerytalnych i rentowych. Zdaniem Czarnka rozwiązanie miałoby zachęcić pracodawców do zatrudniania emerytów i ograniczyć konieczność korzystania z migracji zarobkowej.

Trzecia zapowiedź dotyczy zmian w systemie podatkowym. PiS proponuje podniesienie drugiego progu podatkowego z 120 tys. zł do 180 tys. zł rocznie, a w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków do 360 tys. zł rocznie. Jak zapowiedział Czarnek, nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2028 roku.

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Źródło: PAP

Przemysław Czarnek
Założenia programu przedstawił Przemysław Czarnek, który zapowiedział, że wszystkie 21 punktów miałoby zostać zrealizowanych w ciągu pierwszych 100 dni rządów, jeśli PiS wygra wybory parlamentarne planowane na 2027 rok. Fot. PAP/Tomasz Wojtasik
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