Podpisano pierwsze umowy w ramach SAFE

W podwarszawskim Legionowie podpisano pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Dotyczą one dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, m.in. systemu kryptograficznego i mobilnego laboratorium cyberbezpieczeństwa. Premier Donald Tusk zapowiedział, że do 30 maja zostanie podpisanych 40 kontraktów na blisko 100 mld zł.

– Nie muszę chyba nikogo przekonywać, chociaż przez długi czas musiałem przekonywać sceptyków, oponentów, malkontentów, różnych maruderów, że te 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko to jest coś absolutnie bez precedensu i że możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili – powiedział Tusk, który wraz z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem złożył podpisy pod umowami.

Jak dodał premier, te pierwsze, czwartkowe zamówienia to „właśnie ten start, ten moment, kiedy to wszystko rusza”. – To przedsięwzięcie było niezwykle wymagające, bo my musimy w bardzo szybkim tempie te pieniądze zagospodarować – mówił. Powiedział też, że do 30 maja zagospodarowano w dużych, kompleksowych ok. 40 umowach 100 mld zł.

W ramach kontraktów podpisanych w czwartek Wojska Obrony Cyberprzestrzeni otrzymają: postkwantowy szyfrator IP od firmy Enigma sp. z o.o., system kryptograficzny wysokiego zaufania od Krypton Polska sp. z o.o., system bezpiecznej wymiany danych od Filbico sp. z o.o. oraz mobilne laboratorium cyberbezpieczeństwa od firmy Media sp. z o.o.

Premier w czasie swojego wystąpienia wymieniło również inne firmy, które podpiszą kontrakty w ramach SAFE w pierwszych dniach. Wśród nich były: Filwiko w Zielonce; Enigma, Krypton, Transbit w Warszawie; Media w Katowicach; Radmor i APS z Gdyni; Rosomak z Siemianowic Śląskich, Dezamet z Nowej Dęby (kontrakt na 13,5 mld zł na amunicję 155 mm); Huta Stalowa Wola; WB Electronics z Ożarowa Mazowieckiego, Belma z Bydgoszczy; Maskpol z Konieczek pod Częstochową; Jelcz w Laskowicach, Gdańska Stocznia Remontowa; Celtech w Kościanie.

8 maja Polska podpisała z Komisją Europejską umowę pożyczkową w ramach programu SAFE, która gwarantuje niskoprocentowe kredyty na kwotę ok. 43,7 mld euro, czyli ponad 180 mld zł. Pieniądze z programu muszą zostać wydane na sprzęt produkowany przez europejskie lub kanadyjskie firmy. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie mechanizmu SAFE umowy zawierane przez jedno państwo muszą zostać podpisane do 30 maja, by mogły zostać objęte finansowaniem z programu – to tzw. zakupy w formule single procurement. Pozostałe zakupy dokonane po tym terminie muszą być realizowane w charakterze common procurement, czyli co najmniej przez dwa państwa biorące udział w programie.

W czasie swojego wystąpienia premier zdradził, że rząd rozpoczął wstępne prace nad traktatem polsko-włoskim, a także trwają przygotowania do umowy z Niemcami. Podkreślił, że cieszy go, iż nasi partnerzy rozumieją „jak ważna jest Polska w całym systemie obrony, jeśli chodzi o NATO i Europę. - Wszędzie (...) kwestia obrony cyberprzestrzeni, najnowocześniejszych technologii, wspólnych inwestycji, wszędzie się pojawia i wszędzie znajdujemy zrozumienie – zapewnił Tusk.

W środę w Londynie został podpisany traktat pomiędzy Polską a Wielką Brytanią, który przewiduje współpracę na poziomie bezpieczeństwa i obronności i zobowiązuje oba kraje do udzielenia wzajemnej pomocy w przypadku napaści zbrojnej na któreś z państw. Podobne porozumienie w 2025 r. Polska zawarła z Francją.

Źródło: XYZ, PAP