Prezes BGK zapowiada pierwsze umowy z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. „Mamy już wnioski”

Wpłynęły już pierwsze wnioski, a pierwsze umowy możemy podpisać jeszcze pod koniec III kwartału – mówi prezes BGK Mirosław Czekaj. Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności dysponuje pulą 23 mld zł.

Wśród najważniejszych obszarów prezes BGK wskazał schrony, cyberbezpieczeństwo oraz infrastrukturę dual-use.

Fot.: PAP/Przemysław Piątkowski

Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności ma wspierać samorządowe inwestycje służące ochronie ludności. Składa się z dwóch części.

Pierwsza to inwestycje kapitałowe, z budżetem 7 mld zł, obsługiwane przez spółkę Chrobry. Drugą jest część pożyczkowa, obsługiwana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jej wartość to 16 mld zł. W poniedziałek 6 lipca ruszył nabór na projekty w ramach tej części.

– Już otrzymaliśmy pierwsze wnioski [...] Myślę, że pierwsze umowy mogą być podpisane w ciągu kilku miesięcy, pod koniec III kwartału – prognozuje prezes BGK Mirosław Czekaj.

Zdradził też, że wnioski złożyły zarówno samorządy, jak i firmy komunalne. Dotyczą one m.in. budowy i modernizacji budowli ochronnych czy cyberbezpieczeństwa.

Prezes zapewnia, że wszystkie projekty mają taką samą szansę na otrzymanie finansowania. Wśród najważniejszych obszarów wskazał schrony, cyberbezpieczeństwo oraz infrastrukturę dual-use, czyli o zastosowaniu zarówno wojskowym, jak i cywilnym.

– Jeżeli spojrzymy na skalę potrzeb, trudno dziś wskazać obszar bezpieczeństwa, który nie wymaga dodatkowych inwestycji – mówi w rozmowie z XYZ Marcel Rutkowski, ekspert think tanku Obserwatorium Bezpieczeństwa.

Wsparcie będzie udzielane firmom i samorządom w formie 20-letniej, niskooprocentowanej pożyczki z możliwością umorzenia. Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności jest finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.

Przeczytaj więcej: 23 mld zł na bezpieczeństwo i obronność. Fundusz ma napędzić polską gospodarkę

Źródło: PAP, XYZ