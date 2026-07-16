Prezes BGK zapowiada pierwsze umowy z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. „Mamy już wnioski”
Wpłynęły już pierwsze wnioski, a pierwsze umowy możemy podpisać jeszcze pod koniec III kwartału – mówi prezes BGK Mirosław Czekaj. Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności dysponuje pulą 23 mld zł.
Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności ma wspierać samorządowe inwestycje służące ochronie ludności. Składa się z dwóch części.
Pierwsza to inwestycje kapitałowe, z budżetem 7 mld zł, obsługiwane przez spółkę Chrobry. Drugą jest część pożyczkowa, obsługiwana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jej wartość to 16 mld zł. W poniedziałek 6 lipca ruszył nabór na projekty w ramach tej części.
– Już otrzymaliśmy pierwsze wnioski [...] Myślę, że pierwsze umowy mogą być podpisane w ciągu kilku miesięcy, pod koniec III kwartału – prognozuje prezes BGK Mirosław Czekaj.
Zdradził też, że wnioski złożyły zarówno samorządy, jak i firmy komunalne. Dotyczą one m.in. budowy i modernizacji budowli ochronnych czy cyberbezpieczeństwa.
Prezes zapewnia, że wszystkie projekty mają taką samą szansę na otrzymanie finansowania. Wśród najważniejszych obszarów wskazał schrony, cyberbezpieczeństwo oraz infrastrukturę dual-use, czyli o zastosowaniu zarówno wojskowym, jak i cywilnym.
– Jeżeli spojrzymy na skalę potrzeb, trudno dziś wskazać obszar bezpieczeństwa, który nie wymaga dodatkowych inwestycji – mówi w rozmowie z XYZ Marcel Rutkowski, ekspert think tanku Obserwatorium Bezpieczeństwa.
Wsparcie będzie udzielane firmom i samorządom w formie 20-letniej, niskooprocentowanej pożyczki z możliwością umorzenia. Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności jest finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
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Źródło: PAP, XYZ