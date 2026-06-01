Prezydent Macron: InPost wybiera Francję
- InPost wybiera Francję - napisał w serwisie X prezydent Francji, Emmanuel Macron. To reakcja na dzisiejsze ogłoszenie dodatkowych inwestycji polskiej firmy we Francji.
- Pierwsza europejska platforma dostaw samoobsługowych i właściciel Mondial Relay, planuje zainwestować dodatkowe 500 milionów euro do 2030 roku, tworząc 750 miejsc pracy i wzmacniając doświadczenie klienta oraz automatyzację. Dziękuję! - napisał Emmanuel Macron.
Przypomnijmy, jak informowaliśmy dziś, InPost podnosi wartość wydatków na francuskim rynku do 1,4 mld euro. Już wcześniej spółka była największym polskim inwestorem w tym kraju. Ogłoszenie nowych planów odbyło się podczas dorocznej konferencji Choose France Summit z udziałem prezydenta Emmanuela Macrona.
Napisaliśmy o tym, bo informację uznaliśmy za ważną i ciekawą. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO należący do Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.