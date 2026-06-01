Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.06.2026
NEWSROOM XYZ
01.06.2026 22:09

Prezydent Macron: InPost wybiera Francję

- InPost wybiera Francję - napisał w serwisie X prezydent Francji, Emmanuel Macron. To reakcja na dzisiejsze ogłoszenie dodatkowych inwestycji polskiej firmy we Francji.

- Pierwsza europejska platforma dostaw samoobsługowych i właściciel Mondial Relay, planuje zainwestować dodatkowe 500 milionów euro do 2030 roku, tworząc 750 miejsc pracy i wzmacniając doświadczenie klienta oraz automatyzację. Dziękuję! - napisał Emmanuel Macron.

Przypomnijmy, jak informowaliśmy dziś, InPost podnosi wartość wydatków na francuskim rynku do 1,4 mld euro. Już wcześniej spółka była największym polskim inwestorem w tym kraju. Ogłoszenie nowych planów odbyło się podczas dorocznej konferencji Choose France Summit z udziałem prezydenta Emmanuela Macrona.

---
Napisaliśmy o tym, bo informację uznaliśmy za ważną i ciekawą. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO należący do Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Beroud o kondycji PKP, liberalizacji kolei i gruntach. „Polska może stracić przewagę w transporcie z Chin"
Spółka PKP w 2025 r. odnotowała zysk w wysokości blisko 90 mln zł. Ponosi jednak straty ze sprzedaży. O kondycji spółki holdingowej i planach mówi prezes Alan Beroud. Rozmawiamy o sprzedaży…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Rekordowa aukcja charytatywna dzieł sztuki. Zebrano 85 mln zł w jedną noc
Tegoroczna gala Top Charity zebrała ponad 85 mln zł. Na aukcji znalazły się dzieła m.in. Magdaleny Abakanowicz czy Krzysztofa Renesa. Ale nie samą sztuką stało wydarzenie, ponieważ najwyższą kwotę na…
31.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG20 niemal cały na czerwono, ale Orlen idzie w górę. Dzień na GPW 1 czerwca 2026 r.
Poniedziałkowa sesja przyniosła spadki głównych indeksów GPW, z wyjątkiem sWIG80. Tymczasem w WIG20 niemal wszystkie spółki zaliczyły straty. Uchroniły się od nich tylko Orlen, który zaliczył solidny…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Iskrzy w sprawie małych reaktorów jądrowych. Giganci twardo negocjują
Narasta napięcie między Orlenem a prywatną grupą Synthos w sprawie wspólnej inwestycji w małe reaktory jądrowe. Współpraca, zapoczątkowana kilka lat temu przez byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka,…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Zachód przegrywa z Chinami. Afrykanie mimo napięć doceniają wkład Pekinu w rozwój ich gospodarek
Chiny uzyskały dominującą kontrolę nad afrykańskim litem, kobaltem, manganem i innymi pierwiastkami. USA i Europa z trudnością przeciwstawiają się ugruntowanej pozycji Pekinu, który zabezpieczył…
31.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Chłód północy i żar tropików. Kto odkrył sekret szczęścia w pracy, a kto szoruje po dnie?
Azja Południowo-Wschodnia i kraje nordyckie dominują w globalnych rankingach dobrostanu pracowników. Indonezja i Filipiny biją rekordy w zadowoleniu z pracy, a Europa – poza Skandynawią – notuje…
30.05.2026