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01.07.2026 12:04

Rafał Czernik odchodzi z Allegro Pay

Rafał Czernik poinformował o odejściu z Allegro Pay. Był współzałożycielem spółki, gdy przejęło ją Allegro. Przez ostatnie dwa lata pełnił funkcję dyrektora generalnego.

W poniedziałek Rafał Czernik przestał być dyrektorem generalnym Allegro Pay. W fintechu pracował ponad sześć lat, a wliczając okres, gdy znajdował się poza strukturami Allegro – dziewięć.

Wszystko zaczęło się od jednego prostego pytania: Zbudowałbyś fintecha w ramach Allegro? Francois Nuyts zadał mi to pytanie pod koniec 2019 r., kiedy Allegro rozważało przejęcie FinAi, małej firmy z branży fintech, którą stworzyliśmy” – wspomina.

Po przejęciu i zmianie nazwy na Allegro Pay przez cztery lata był w zarządzie spółki, a w styczniu 2024 r. został jej dyrektorem generalnym. W marcu tego samego roku został też wiceprezydentem Allegro ds. usług finansowych.

„Zdobyliśmy zaufanie milionów klientów, udzieliliśmy finansowania o wartości ponad 44 mld zł, sfinansowaliśmy zakupy na Allegro o wartości ponad 33 mld zł oraz zbudowaliśmy wysoce rentowny biznes, który stał się istotnym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju Allegro” – wylicza.

Odchodząc, podziękował zespołowi oraz kierownictwu Allegro za „niezapomniane sześć i pół roku”.

Od 1 lipca będę na urlopie, skupiając się na rodzinie” – zapowiedział.

Nie wiadomo, jaki będzie kolejny krok w karierze Rafała Czernika. Przed założeniem FinAi w 2017 r. przez cztery lata pracował w PwC Polska. W latach 2022-2025 był członkiem prezydium Forum Technologii Bankowych w Związku Banków Polskich. W połowie 2025 r. utworzył wehikuł inwestycyjny CFR.

Allegro to jeden z najważniejszych graczy na polskim rynku e-commerce
Rafał Czernik poinformował o odejściu z Allegro Pay.
Fot. Jakub Kaczmarczyk, PAP
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