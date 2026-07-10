SK Hynix pozyskał 26,5 mld dolarów. Akcje producenta chipów wejdą do obrotu na Nasdaq

SK Hynix, południowokoreański producent chipów i dostawca Nvidii, przeprowadził ofertę publiczną w USA. Pozyskał dzięki niej 26,5 mld dolarów.

Akcje SK Hynix wejdą do obrotu na giełdzie w USA. Producent chipów pozyskał 26,5 mld dolarów. Fot. SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images

Producent zaoferował 177,9 mln akcji depozytowych w cenie 149 dolarów za walor. Akcje wejdą w piątek do obrotu na nowojorskiej giełdzie Nasdaq. Jak podają BBC i CNN, była to największa oferta publiczna zagranicznej spółki w USA. Popyt kilkukrotnie przekroczył wielkość oferty.

Firma z branży chipów zyskuje na boomie na sztuczną inteligencję. Cena akcji SK Hynix wzrosła trzykrotnie w 2026 r. W maju wartość rynkowa koreańskiego producenta przekroczyła bilion dolarów.

W czerwcu 2026 r. SK Hynix zawarł strategiczne porozumienie ws. dostaw modułów pamięci z Nvidią.

Dla producenta wejście na amerykańską giełdę ma nie tylko znaczenie finansowe. Dzięki debiutowi na Wall Street temu może też zwiększyć swoją rozpoznawalność wśród amerykańskich inwestorów.

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