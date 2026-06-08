Spadek liczby zamówień w niemieckim przemyśle większy niż oczekiwano

Liczba nowych zamówień w przemyśle w Niemczech spadła w kwietniu o 3,8 proc. w ujęciu miesięcznym – podał niemiecki urząd statystyczny Destatis.

Odczyt uwzględnia czynniki sezonowe i kalendarzowe.

W ujęciu rocznym liczba zamówień w kwietniu 2026 r. wzrosła o 1,6 proc.

Dane o nowych zamówieniach w niemieckim przemyśle to istotny wskaźnik dla polskich eksporterów, dla których Niemcy są głównym rynkiem zbytu.

Odczyt okazał się gorszy od prognoz

Kwietniowe dane okazały się gorsze od oczekiwań analityków. Spodziewali się oni, że liczba nowych zamówień w kwietniu spadła w porównaniu z marcem, ale mniej, bo o 1,2 proc.

Po wyłączeniu zamówień na dużą skalę spadek w ujęciu miesięcznym także wyniósł 3,8 proc. W okresie od lutego do kwietnia 2026 r. nowych zamówień było z kolei o 3,1 proc. mniej niż w poprzednich trzech miesiącach, a po wyłączeniu zamówień na dużą skalę – o 3,5 proc. mniej.

Negatywny wpływ na dynamikę nowych zamówień w przemyśle przetwórczym w kwietniu 2026 r. miał m. in. znaczny spadek nowych zamówień w branży motoryzacyjnej (o 5,3 proc. w porównaniu z marcem) oraz w produkcji urządzeń elektrycznych (spadek o 16,3 proc.). Ponadto spadek nowych zamówień w produkcji maszyn i urządzeń wyniósł 7,4 proc.

Destatis podał także zrewidowane w dół dane za marzec. Według czerwcowego odczytu liczba nowych zamówień w niemieckim przemyśle w marcu 2026 r. wzrosła o 4,5 proc. w ujęciu miesięcznym i o 6,1 proc. w ujęciu rocznym. We wstępnym odczycie urząd szacował wzrost o 5 proc. miesiąc do miesiąca i o 6,3 proc. rok do roku.