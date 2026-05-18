Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.05.2026
NEWSROOM XYZ
18.05.2026 12:45

Szwajcarska prasa: wstrzymanie przez USA rotacji wojska do Polski to fatalny sygnał

Polska, prawdopodobnie najbardziej lojalny sojusznik USA w Europie, liczyła na wzmocnienie amerykańskiej obecności wojskowej, a stało się coś odwrotnego. Ten „fatalny sygnał polityczny” pogłębia wątpliwości co do gotowości USA do udzielenia Europie wsparcia w razie konfliktu z Rosją – pisze „NZZ”.

„Polska wie, że Waszyngton chce zredukować swoją obecność wojskową w Europie. Dotychczas uważano jednak, że dotyczy to przede wszystkim sił USA rozmieszczonych na terytorium Niemiec” – podkreśla szwajcarski dziennik „Neue Zuercher Zeitung” w poniedziałkowym wydaniu.

Jak przypomina, krytyczne uwagi kanclerza Niemiec Friedricha Merza o amerykańskiej strategii w wojnie z Iranem wzburzyły prezydenta Donalda Trumpa, który zapowiedział wycofanie z Niemiec co najmniej 5 tys. żołnierzy.

Donald Trump sugerował, że wycofani z Niemiec amerykańscy żołnierze mogliby zostać przeniesieni do Polski – dodaje „NZZ”, podkreślając, że wszystkie polskie rządy zabiegały o zwiększenie obecności USA, przy poparciu większości polskiego społeczeństwa.

Wycofanie rotacji. Konkretne skutki amerykańskiej decyzji „nie są jeszcze jasne”

Polska jest prawdopodobnie „najbardziej lojalnym i solidnym sojusznikiem USA w Europie – ocenia „NZZ”.

Polska jest prawdopodobnie „najbardziej lojalnym i solidnym sojusznikiem USA w Europie – ocenia „NZZ”.

Dotyczy to także liberalnego, prozachodniego rządu Donalda Tuska, chociaż „dąży on do większej strategiczno-politycznej niezależności od Waszyngtonu niż opozycja”. Zarzut Donalda Trumpa, że kraje Europy nie troszczą się o swoje bezpieczeństwo, nie dotyczy Polski, która w 2026 r. przeznaczy na obronność 4,8 proc. PKB – czytamy w „NZZ”.

Szwajcarska gazeta podkreśla, że konkretne skutki amerykańskiej decyzji „nie są jeszcze jasne”.

Czytaj także: CNN: wstrzymanie rotacji brygady wojsk USA do Polski, to plan Pete'a Hegsetha na ukaranie Europy

Rząd polski stara się wysyłać uspokajające sygnały – zauważa NZZ.

Gazeta przytacza opinię Donalda Tuska, że chodzi o „logistyczną decyzję”, która nie będzie miała bezpośrednich skutków dla zdolności do odstraszania, a tym samym dla bezpieczeństwa Polski.

Jak zaznacza „NZZ”, słowa Donalda Tuska są zgodne z opiniami ekspertów wojskowych. Uważają oni, że brak jednej amerykańskiej dywizji nie ma dużego znaczenia, dopóki NATO umacnia swoją obecność na wschodniej flance.

Mimo to, wycofując wojsko z jednego z państw frontowych NATO, Waszyngton wysyła wątpliwy sygnał – ocenia dziennik.

Jak dodaje, „wątpliwości co do amerykańskiej gotowości do wsparcia krajów Europy w przypadku konfliktu z Rosją jeszcze wzrosły”.

„NZZ” zwraca uwagę, że wielu amerykańskich polityków krytycznie ocenia decyzję administracji USA.

Ta decyzja to fatalny sygnał pod adresem Rosji i sojuszników USA – powiedział kongresmen Partii Republikańskiej Don Bacon. Jego zdaniem był to „policzek wymierzony Polakom i Bałtom”.

Zgodnie z ustawą budżetową Pentagon jest zobowiązany do poinformowania Kongresu, jeśli liczba amerykańskich żołnierzy w Europie miałaby spaść poniżej 76 tys. na więcej niż 45 dni. Obecnie w Europie rozlokowanych jest 80 tys. żołnierzy USA – przypomina „Neue Zuercher Zeitung”.

Prawie połowa z nich stacjonuje w Niemczech.

Czytaj także: Chaos wokół wojsk USA w Polsce. „Polacy nic nie wiedzieli”

Źródło: PAP

Na zdjęciu amerykański żołnierz w trakcie obchodów Święta Wojska Polskiego, 15 sierpnia 2025 r. w Warszawie
Na zdjęciu amerykański żołnierz w trakcie obchodów Święta Wojska Polskiego, 15 sierpnia 2025 r. w Warszawie. Fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Technologia
Infoshare 2026. Szansa dla startupów i dwa tysiące spotkań jeden na jeden
Już 20 maja wystartuje Infoshare 2026. To 20 odsłona wydarzenia, które łączy świat technologii, biznesu i startupów.
15.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
W co inwestuje Donald Trump? Wartość transakcji przekroczyła 220 mln dolarów
Pojawiły się nowe dane o tym, jakimi aktywami giełdowymi handlował Donald Trump w pierwszym kwartale. Na liście znalazły się takie firmy jak Nvidia, Microsoft i Meta Platforms. Łączna wartość zleceń…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Morawiecki życzy smacznej kawusi, a Mentzen kpi z Kaczyńskiego, czyli polityczna wiosna w rolkach na TikToku
„Podtrzymanie passy”, „miękkiego pączusia i smacznej kawusi” czy Przemysław Czarnek jako wujek z wesela. Nie, to nie sekcja komentarzy, a cytaty z rolek pochodzących z oficjalnych partyjnych profili.…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Zmiana prezesa PwC Polska. Przemek Paprotny zapowiada ofensywę technologiczną
Od 1 lipca Przemek Paprotny zastąpi Michała Mastalerza na stanowisku prezesa PwC Polska. To kolejne przetasowanie na najwyższych szczeblach zarządczych firmy doradczej, która ma w Polsce ponad 8 tys.…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Gigant z Niemiec tworzy w Polsce hub. HelloFresh: szukamy najlepszych na świecie, nie najtańszych
Assaf Ronen budował centra technologiczne dla Microsoftu i Amazona. Dziś szuka ekspertów obytych ze sztuczną inteligencją dla globalnego foodtechu. Warszawa była dla niego oczywistym kierunkiem, jest…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Kultura
TOP5 najciekawszych muzeów
Zapraszamy w podróż do miejsc, które na muzealnej mapie Polski są jedyne w swoim rodzaju. Czasem niszowe, czasem wyspecjalizowane, czasem ukryte w dawnych klasztorach, fabrykach czy kamienicach. Oto…
17.05.2026