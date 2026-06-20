Tusk: konflikt między Polską a Ukrainą cieszy Putina; Miedwiediew zadowolony z decyzji Nawrockiego

Konflikt między Polską a Ukrainą cieszy prezydenta Rosji Władimira Putina i szokuje naszych sojuszników – ocenił premier Donald Tusk, komentując decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

„Konflikt między Polską a Ukrainą cieszy (Władimira) Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej” – napisał w piątek premier na platformie X.

Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zelenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej. — Donald Tusk (@donaldtusk) June 19, 2026

Nawrocki odbiera order Zełenskiego, jego decyzja raduje Miedwiediewa

W piątek Prezydent Nawrocki poinformował, że wobec zgody Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy „Bohaterów UPA”, po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.

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Rzecznik rządu Adam Szłapka w reakcji oświadczył, że „pierwsze gratulacje spływają do Kancelarii Prezydenta Nawrockiego; o to właśnie chodzi Kremlowi”.

Szłapka do wpisu załączył wpis z X wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrija Miedwiediewa, który, oceniając decyzję Nawrockiego, napisał m.in.: „prezydent Polski w końcu odebrał kijowskiemu degeneratowi, który czcił nazistów, Order Orła Białego”.

Poland’s president has finally stripped the Nazi-worshipping Kiev degenerate of the Order of the White Eagle. I’m sure that won’t be a problem for the Banderite-in-chief — now there’s more room on his green sweatshirt for Hitler’s Iron Cross with Golden Oak Leaves. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) June 19, 2026

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Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha oświadczył, że pozbawienie Zełenskiego orderu to „strategiczny błąd Nawrockiego, na którym zyska jedynie Rosja”. Minister zapowiedział, że w odpowiedzi sam zwróci Warszawie swój Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, wręczony mu w październiku 2022 r.

Kancelaria prezydenta Zełenskiego oświadczyła natomiast, że nie komentuje decyzji Nawrockiego.

Szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow oświadczył, że zrzeka się Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, którym został odznaczony w ubiegłym roku.

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar oświadczył z kolei w sobotę, że zwraca Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Premier Tusk w piątek, przed ogłoszeniem decyzji Nawrockiego, powiedział, że rozmawiał z Zełenskim o sprawie orderu.

– Mówił wprost, że nie miał w najmniejszym stopniu intencji, by w jakikolwiek sposób obrazić Polaków czy narazić na szwank relacje polsko-ukraińskie – zapewnił premier.

Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 r. przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę „w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka”.

Zgodnie z Konstytucją RP akty urzędowe prezydenta wymagają dla swojej ważności podpisu premiera, który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed sejmem. Ustawa zasadnicza przewiduje w tej kwestii 30 wyjątków. Obowiązek kontrasygnaty nie dotyczy według konstytucji m.in. nadawania orderów i odznaczeń. Konstytucja nie wspomina, by kontrasygnaty nie wymagało odbieranie orderów.

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Źródło: PAP, XYZ