Ukraina apeluje o pociski Patriot

Ukraina zwróciła się do blisko 40 państw partnerskich o pilne przekazanie pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. Apel pojawił się po jednym z największych rosyjskich ataków powietrznych na Kijów, w którym zginęły co najmniej 22 osoby.

Apel Kijowa zbiegł się z kolejnym zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. W nocy ze środy na czwartek rosyjskie wojska użyły 570 środków napadu powietrznego, w tym 74 rakiet i 496 dronów. Fot. Danylo Dubchak/Frontliner/Getty Images)

Ukraiński minister obrony Mychajło Fedorow wystosował listy do około 40 państw partnerskich, wzywając je do niezwłocznego przekazania jeszcze w tym miesiącu pocisków do systemów Patriot z posiadanych zapasów. Zgodnie z propozycją Ukrainy przekazane rakiety miałyby zostać uzupełnione w przyszłości w ramach dostaw wcześniej zakontraktowanych dla Kijowa.

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Ukraińskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w apelu znalazła się również prośba o wsparcie mechanizmów PURL i JUMPSTART, które mają przyspieszyć pozyskiwanie amunicji do systemów obrony przeciwlotniczej. Resort podkreślił, że decyzje partnerów powinny zapaść jeszcze przed przyszłotygodniowym szczytem NATO w Ankarze, ponieważ od tempa działań zależy bezpieczeństwo ukraińskiej przestrzeni powietrznej, infrastruktury krytycznej i ludności cywilnej.

Ministerstwo przypomniało, że już w kwietniu, przy wsparciu Niemiec, Ukraina podpisała rekordowy kontrakt na setki pocisków PAC-2 do systemów Patriot. Ich dostawy mają rozpocząć się jednak dopiero w ciągu najbliższych lat, dlatego Kijów zabiega o wykorzystanie istniejących zapasów państw sojuszniczych.

Resort przekazał również, że rozpoczęto działania zmierzające do zakupu około 100 pocisków Patriot o wartości 1 mld dolarów w ramach kredytu Unii Europejskiej. W tym roku Ukraina po raz pierwszy zaczęła także otrzymywać pociski z magazynów europejskich partnerów.

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Według ukraińskiego ministerstwa wdrożenie natowskiego standardu After Action Review pozwoliło ponad dwukrotnie zwiększyć skuteczność systemów Patriot w zwalczaniu rosyjskich rakiet Iskander. W ocenie władz nie rozwiązuje to jednak problemu niedoboru amunicji, dlatego konieczne są szybkie decyzje dotyczące przekazania kolejnych pocisków.

Apel Kijowa zbiegł się z kolejnym zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. W nocy ze środy na czwartek rosyjskie wojska użyły 570 środków napadu powietrznego, w tym 74 rakiet i 496 dronów. Głównym celem uderzenia był Kijów, ale ataki objęły również Zaporoże, Mikołajów i Charków.

Unfortunately, there is a shortage of anti-ballistic capabilities – a shortage of Patriots – while Putin still intends to “vanquish” residential buildings rather than end his war. We have been discussing licenses for the production of Patriots with the U.S. Administration for a… pic.twitter.com/jAA95ITkcD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 2, 2026

Szef kijowskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko poinformował, że w wyniku nocnych ataków zginęły co najmniej 22 osoby, a ponad 80 zostało rannych. Prezydent Wołodymyr Zełenski skrócił wcześniej wizytę w Dublinie, wskazując, że ukraiński wywiad od pewnego czasu dysponował informacjami o przygotowywanym przez Kreml kolejnym dużym uderzeniu.

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Na rosyjski atak zareagowała również Unia Europejska. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zapowiedziała przedstawienie propozycji objęcia nowymi sankcjami podmiotów wspierających rosyjski przemysł zbrojeniowy. Podkreśliła, że UE będzie zwiększać presję gospodarczą na Rosję, aby podnieść koszt prowadzenia wojny. Nowe restrykcje, podobnie jak wcześniejsze pakiety sankcji obejmujące sektor bankowy, energetyczny i handel, będą wymagały jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich UE.

Źródło: PAP, Politico