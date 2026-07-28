Ułatwienie dla ubezpieczycieli i ubezpieczonych. Rząd przyjął projekt przepisów

Ubezpieczyciele będą mogli sprawdzić w rejestrze PESEL, czy dane z dowodów osobistych ich klientów są aktualne – zakłada projekt ustawy, który we wtorek przyjął rząd. Ma to odciążyć obywateli, którzy nie będą musieli samodzielnie informować ubezpieczycieli o wymianie dowodu.

Rząd przyjął projekt ustawy, na mocy której ubezpieczyciel będzie mógł sam zweryfikować, czy dowód osobisty ubezpieczonego jest aktualny. Fot. Karol Serewis/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Na stronie internetowej kancelarii premiera poinformowano, że rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności. Dodano, że to element działań deregulacyjnych.

Projekt zakłada, że klienci ubezpieczycieli nie będą musieli informować ich o wymianie dowodu osobistego, jak było do tej pory. W tym celu katalog podmiotów, którym można udostępnić informacje z rejestru PESEL, w zakresie informacji o dowodach osobistych klientów, zostanie rozszerzony o zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w zakresie ubezpieczeń na życie.

Nowelizacja umożliwi zakładom ubezpieczeń pozyskiwanie danych z rejestru PESEL w zakresie serii, numeru oraz daty ważności dowodu osobistego po wymianie dokumentu na nowy.

„Rozwiązanie ograniczy obowiązki administracyjne klientów, usprawni obsługę polis, zmniejszy ryzyko pomyłek oraz pomoże w wykrywaniu prób wyłudzeń” – podkreśliła KPRM.

Nowela ma też poprawić jakość danych przetwarzanych przez zakłady ubezpieczeń, usprawnić obsługę umów ubezpieczenia, w tym proces wypłaty odszkodowań, a także zmniejszyć koszty i obciążenia administracyjne po stronie obywateli i przedsiębiorców. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: PAP