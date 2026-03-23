Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.03.2026
23.03.2026 10:40

Vinci z grupy BGK inwestuje ponad 62 mln zł w spółkę Mewo. „Polski bursztyn ery cyfrowej”

Firma Vinci z grupy BGK, czyli właściciel funduszu private equity, inwestuje 62,5 mln zł w spółkę Mewo. To największa polska prywatna firma zajmująca się usługami badawczo-pomiarowymi dla energetyki na Bałtyku.

– Realizowany przez spółkę program inwestycyjny, dzięki wsparciu kapitału publicznego, ma potencjał, aby otworzyć Polskę na nowe rynki, wygenerować kontrakty i miejsca pracy, a także zmobilizować wielu partnerów i poddostawców. Korzyści płynące z tej inwestycji będą mieć wymiar nie tylko ekonomiczny: zwiększy ona bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej na Bałtyku, a pozyskiwane przez firmę dane znajdą zastosowanie również w obszarze obronności – mówił podczas podpisania umowy na statku Amber Cecylia Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki.

– To historyczny moment, w którym przed polską firmą otwiera się perspektywa zostania globalnym dostawcą zintegrowanych danych o dnie, wodach oraz infrastrukturze mórz i oceanów o możliwym zastosowaniu dual-use, czyli zarówno w projektach cywilnych, jak i w obronności – tłumaczył z kolei wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Jego zdaniem dzięki inwestycjom publicznych pieniędzy w takie firmy Polska ma szansę uczestniczyć w europejskim rynku usług podmorskich dla offshore. Wartość tego sektora do 2030 r. ma przekroczyć ok. 15 mld dolarów.

– Inwestycja Vinci wpisuje się w strategiczne cele BGK, obejmujące wspieranie innowacyjnych i skalowalnych polskich technologii oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Dzięki działalności Vinci BGK może wspierać spółkę, która ma potencjał, by stać się globalnym ambasadorem polskiej myśli technologicznej i jednocześnie wzmacniać kluczowe dla bezpieczeństwa publicznego obszary – powiedział z kolei Mirosław Czekaj, prezes BGK. Dodał, że państwowy bank zamierza do przyszłego roku osiągnąć poziom ok. 13,5 mld zł inwestycji kapitałowych.

Vinci będzie inwestorem mniejszościowym w Mewo

Bartosz Drabikowski, prezes Vinci, podkreśla, że celem zarządzanego przez firmę funduszu private equity jest wspieranie dojrzałych firm. – Naszą misją jest zatrzymywanie w Polsce najwyższej klasy zespołów inżynieryjnych, badawczych i zarządczych, a także mobilizowanie spółek do tego, aby w naszym kraju budowały swoje centra biznesowe, badawcze i operacyjne i stąd zarządzały ekspansją zagraniczną. Inwestując w Mewo, wspieramy tworzenie unikatowych danych o stanie mórz i oceanów, czyli polski bursztyn ery cyfrowej, co idealnie wpisuje się w naszą strategię – tłumaczy.

Dodał, że Vinci jest inwestorem mniejszościowym w spółkach, dzięki czemu dotychczasowi akcjonariusze i założyciele mogą zachować pakiet większościowy i dalej realizować strategię rozwoju biznesu. Ta zasada obowiązuje również w przypadku inwestycji w Mewo.

Ambitne plany inwestycyjne Mewo

Środki z inwestycji trafią na podwojenie floty statków badawczych Mewo. Spółka będzie mieć więc sześć tego typu jednostek. – Kapitał pochodzący od Vinci zainwestujemy w specjalistyczny sprzęt nowej generacji, w tym roboty podwodne, a także w rozwój najnowocześniejszej infrastruktury cyfrowej – tłumaczy Paweł Gajewski, prezes i współzałożyciel Mewo. Dodaje, że celem spółki jest międzynarodowa ekspansja – najpierw na Morze Północne, Czarne i Śródziemne, a potem na Ocean Indyjski. – Mamy ambicje stać się regionalnym liderem usług podmorskich, a także globalnym dostawcą zintegrowanych danych o stanie mórz i oceanów, z przychodami na poziomie 300 mln zł rocznie – mówi. Jak wylicza, wartość nakładów inwestycyjnych na tę strategię przekroczy 130 mln zł.

Mewo to największa i najbardziej zaawansowana polska firma, która monitoruje infrastrukturę krytyczną na Bałtyku, a także świadczy na tym akwenie usługi badawczo-pomiarowe. Działa we wszystkich projektach offshore w polskiej strefie morza – ich wartość wynosi ok. 80 mld zł. Zrealizowała ponad 125 projektów badawczych, m.in. dla PGE czy Orlen, o łącznej wartości ponad 750 mln zł.

Statek badawczy Amber Cecylia
Vinci z grupy BGK inwestuje w firmę badawczą Mewo. Fot. Mewo
