Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 28.05.2026
NEWSROOM XYZ
28.05.2026 12:48

W piątek 29 maja ceny maksymalne benzyny i diesla będą niższe niż w czwartek

W piątek 29 maja litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16 zł, benzyny 98 – 6,73 zł, a oleju napędowego – 6,37 zł – wynika z czwartkowego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny 95 i 98, a także diesla spadną w stosunku do czwartku.

W czwartek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,31 zł, benzyny 98 – 6,86 zł, a oleju napędowego – 6,57 zł. Natomiast 31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 – 6,76 zł, zaś oleju napędowego – 7,60 zł.

Następne obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek.

Ceny Paliw Niżej (CPN) – ministerstwo publikuje ceny maksymalne, obniżony VAT na paliwo i akcyza

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 31 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Czytaj także: Ceny ropy mocno w górę po kolejnych atakach w Zatoce Perskiej

Źródło: PAP

Stacja benzynowa w Warszawie w marcu 2026 r.
Ceny maksymalne na stacjach paliw od soboty do poniedziałku będą niższe niż w piątek. Fot. Omar Marques/Anadolu via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Małpki jednak w systemie kaucyjnym. „Rocznie może chodzić o ok. 500 mln do miliarda opakowań”
Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska, zapowiedziała w rozmowie z RMF FM, że decyzja o rozszerzeniu systemu kaucyjnego o jednorazowe butelki szklane, w tym opakowania typu „małpki",…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Pociągiem na Safari. Jak polskie firmy mogą zarobić na projektach kolejowych w Afryce
Na początku maja KUKE ogłosiło projekt zabezpieczenia kredytu na rozbudowę sieci kolejowej w Tanzanii w zamian za udział polskich firm. Przedsiębiorstwa znad Wisły mają też szansę zostać wykonawcami…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Brzoska kontra Kuśmierz. Czy polski e-commerce czeka wielki zwrot? (WIDEO)
Dyskusja Rafała Brzoski, prezesa InPostu, i Marcina Kuśmierza, prezesa Allegro, była jedną z najciekawszych rozmów tegorocznego Impactu. Dwie wizje rozwoju rynku, dwa sposoby myślenia o tym, jak…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Fundusz, który czeka na kosmitów? Szukamy najdziwniejszych ETF-ów
Fundusze nie muszą być nudne. Na amerykańskiej giełdzie notowane są naprawdę pomysłowe ETF-y. Chociaż brzmią jak żart, to mogą pomóc zarobić. Dokonaliśmy przeglądu rynku i wyróżniliśmy najbardziej…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Mlekpol ma plan inwestycyjny za 1 mld zł. „W tym roku skupimy ponad 2 mld litrów mleka”
Rynek mleka w Polsce rośnie ok. 1-2 proc. rocznie. Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol chce rozwijać się szybciej i rosnąć o kilka do kilkunastu proc. rocznie. Mimo wytycznych UE i niepewności rynku.…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Prezydenci z KO pod ostrzałem. Po Krakowie mogą być inne miasta
Po krakowskim referendum ruszyła giełda nazwisk. Pojawiły się też zapowiedzi kolejnych referendów. – Dla prezydentów miast najgroźniejsze jest połączenie dwóch rzeczy: niekompetencja i otoczka…
26.05.2026