10 kluczowych wykresów o rynku złota
Ceny złota znajdują się na historycznych maksimach, a jego rola w światowych finansach wyraźnie rośnie. To efekt połączenia inflacji, napięć geopolitycznych, zakupów banków centralnych oraz ograniczonej podaży. Kto dziś kupuje złoto i kto kontroluje jego największe zasoby? Skąd pochodzi globalna podaż kruszcu, jaką rolę odgrywają inwestorzy i banki centralne? Które państwa zgromadziły najwięcej rezerw? I ... czy ceny złota mogą nadal rosnąć?
12.02.2026, 05:00
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co stoi za historycznym rajdem cen złota i jakie czynniki napędzają obecny wzrost notowań.
- Jak wygląda struktura podaży złota i struktura popytu.
- Czy złoto rzeczywiście chroni wartość w długim terminie i z jakim ryzykiem musi liczyć się inwestor w krótszym horyzoncie.