Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
10 lat po brexicie. Bilans dekady brytyjskiego chaosu
Mija dekada od sensacyjnego wyniku referendum nad członkostwem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Kraj od lat jest targany kryzysem politycznym i społecznym, a gospodarka jest w zadyszce.
23.06.2026, 16:09
Równo dziesięć lat temu Brytyjczycy zdecydowali o opuszczeniu Unii Europejskiej. Za opcją „leave” zagłosowało niemal 52 proc. obywateli. Fot. TravelPix Ltd/Getty Images.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co przyczyniło się do brexitu.
- Jakie skutki ekonomiczne i polityczne brexitu są widoczne po 10 latach od referendum.
- Jakie są nastroje społeczne Brytyjczyków.