Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
10 milionów i ani jednego więcej. Szwajcarzy chcą prawnie ograniczyć liczbę ludności
„Nie dla 10-milionowej Szwajcarii” – Szwajcarzy zdecydują wkrótce o wdrożeniu mechanizmu hamującego dalszy wzrost populacji. W skrajnym scenariuszu może on wymusić wypowiedzenie umów o swobodnym przepływie osób z UE. Biznes wstrzymuje oddech, a wyrównane sondaże zapowiadają zaciętą walkę przy urnach.
28.05.2026, 04:45
Według danych z końca 2025 roku w Szwajcarii mieszkało około 9,1 mln ludzi. Od 2002 roku i otwarcia granic na podstawie porozumienia z Unią Europejską populacja kraju wzrosła o blisko 1,7 mln. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób szwajcarska prawica chce zahamować wzrost ludności kraju.
- Na jakich lękach społecznych starają się grać inicjatorzy tego referendum.
- Jaki wpływ na gospodarkę Szwajcarii i jej relacje z Unią Europejską może mieć przyjęcie nowych przepisów.