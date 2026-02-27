Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
10 najlepszych lokat kwartalnych. Ranking XYZ (luty 2026 r.)
Lokaty kwartalne nadal gwarantują oszczędzającym naprawdę godne oprocentowanie. Mają też stosunkowo dobre warunki dostępności.
27.02.2026, 04:15
Na rynku jest co najmniej dziesięć lokat kwartalnych, które mają stawkę równą 4 proc. lub wyższą. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie warunki mają najbardziej atrakcyjne lokaty kwartalne na rynku.
- Jakie oprocentowanie można dziś uzyskać w Polsce.
- Dlaczego niektóre oferty, mimo wysokich stawek, nie zawsze są godne uwagi.