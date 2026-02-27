10 najlepszych lokat kwartalnych. Ranking XYZ (luty 2026 r.)

Jeżeli bank proponuje wam lokatę kwartalną przy stawce niższej niż 4 proc., to warto rozejrzeć się za inną ofertą. Na rynku produktów oszczędnościowych jest naprawdę wiele ciekawych propozycji, łączących wysokie oprocentowanie z przystępnymi zasadami. Szczególnie jeśli mowa o lokatach na trzy miesiące, które obecnie są najliczniej reprezentowanym rodzajem depozytu.

Pomożemy wam dokonać najlepszego wyboru. Dokonaliśmy przeglądu rynku i wyróżniliśmy najciekawsze lokaty kwartalne dostępne obecnie w Polsce. Wzięliśmy pod uwagę nie tylko poziom oprocentowania, ale także zasady dostępności. Niektóre banki wymagają statusu nowego klienta, wpłaty nowych pieniędzy, regularnych płatności kartą albo innych aktywności na rachunku. Przy każdej ofercie wskazujemy kluczowe wymogi, aby uniknąć nieprzyjemnych zaskoczeń. Oto ranking XYZ.

1. Nest Bank – Nest Lokata Witaj – 5,25 proc.

Lokatę można założyć przez internet lub aplikację mobilną, maksymalnie 30 dni po otwarciu konta osobistego. Oferta skierowana jest wyłącznie do nowych klientów. Na jednego klienta może przypadać tylko jedna lokata. Minimalna wpłata to 1 tys. zł, a maksymalna 25 tys. zł. Zerwanie lokaty przed terminem powoduje utratę odsetek.

2. Bank Nowy – NOWYdepozyt Gwarantowany – 5 proc.

Ta oferta również skierowana jest do nowych klientów, ale nie wymaga zakładania konta osobistego. Maksymalna wpłata wynosi 100 tys. zł, a lokatę można założyć nawet czterokrotnie, całkowicie online. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu, a wcześniejsze zerwanie lokaty oznacza utratę zysku.

3. Santander Bank – Lokata na dzień dobry - 5 proc.

Z najnowszej propozycji Santander Banku mogą skorzystać nowi klienci, maksymalnie 15 dni po założeniu konta osobistego. Lokatę można otworzyć w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej. Dozwolona jest wpłata dowolnych środków, ale nie większych niż 50 tys. zł. Każdy klient może skorzystać z tej propozycji tylko raz. Jeżeli w trakcie oszczędzania się rozmyśli i wypłaci pieniądze, straci wypracowane odsetki.

4. Raiffeisen Digital Bank – Lokata dla Ciebie dla nowych klientów – 5 proc.

W austriackim banku lokatę nowi klienci mogą uruchomić w pełni mobilnie, wpłacając od 100 zł do 40 tys. zł. Odsetki kapitalizowane są na zakończenie okresu, jednak bank automatycznie pobiera 25 proc. podatku u źródła w Austrii. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, należy wypełnić formularz dostępny na stronie banku, potwierdzić go w urzędzie skarbowym i odesłać do banku.

5. Inbank – Lokata na Start – 4,75 proc.

Propozycja dostępna jest dla osób, które nigdy nie miały konta w Inbanku. Na lokatę można wpłacić do 50 tys. zł. Konto osobiste nie jest wymagane – wystarczy rachunek techniczny do obsługi lokaty. W przypadku wcześniejszej wypłaty odsetki przepadają. Obowiązuje limit jednej lokaty na osobę. Środki są objęte estońską gwarancją BFG do 100 tys. euro. Dla obecnych klientów Inbanku dostępna jest lokata standardowa z oprocentowaniem 3,95 proc.

6. UniCredit – Lokata terminowa – 4,5 proc.

Lokatę może założyć każdy klient, jednak wyłącznie za pośrednictwem urządzenia mobilnego, posiadając konto osobiste i wpłacając aż do 25 mln zł. Kapitalizacja następuje raz w roku, a wcześniejsze zerwanie lokaty skutkuje utratą odsetek. Depozyt chroniony jest przez belgijski System Gwarancji Depozytów.

7. Toyota Bank – Lokata Plus – 4,15 proc.

Choć oprocentowanie nie należy do najwyższych, oferta wyróżnia się prostymi zasadami. Wystarczy posiadać darmowe konto i wpłacić minimum 2 tys. zł. Maksymalna kwota na jednej lokacie to 100 tys. zł, a jedna osoba może założyć nawet 10 lokat. W przypadku wcześniejszej wypłaty klient zachowuje 10 proc. naliczonych odsetek. Osoby z aktywną umową finansowania pojazdu w Toyota Banku lub Toyota Leasing Polska mogą skorzystać z wariantu Moto Lokata Plus z oprocentowaniem 7,75 proc.

8. Bank Nowy – NOWYdepozyt Gwarantowany – 4,1 proc.

Lokata skierowana jest do wszystkich klientów. Można z niej skorzystać wyłącznie przez internet, pod warunkiem posiadania konta bankowego w Banku Nowym. Maksymalna wpłata na lokatę to 1 mln zł, ale tylko w formie nowych środków, wpłaconych na konto bankowe po 15 grudnia 2025 r. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu, a wcześniejsze zerwanie lokaty oznacza utratę zysku.

9. Citi Handlowy – Twoja Lokata – 4 proc.

Każdy klient posiadający rachunek w Citi Handlowym może zdeponować od 1 tys. do 20 tys. zł, także środki już zgromadzone na koncie. Lokatę można założyć telefonicznie, online lub w oddziale. Po trzech miesiącach kapitał wraz z odsetkami wraca do klienta. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu, a wcześniejsze zerwanie lokaty oznacza utratę całości zysku.

10. BFF – Lokata Facto – 4 proc.

Lokatę można założyć przez internet, bez konieczności posiadania konta osobistego – wystarczy rachunek techniczny oprocentowany na 0,5 proc. rocznie. Oferta skierowana jest również do zamożniejszych klientów: minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł, a maksymalna aż 12 mln zł. Depozyty chroni włoski odpowiednik BFG. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu, a zerwanie lokaty oznacza utratę zysku.