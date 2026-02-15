Kategorie artykułu: Analizy Sport
100 mln zł na Widzew w rok. Jak Robert Dobrzycki buduje nową potęgę Ekstraklasy
Widzew nie został uratowany – został przyspieszony. Wejście Roberta Dobrzyckiego to nie kosmetyka w budżecie, tylko zmiana skali: dokapitalizowania, pożyczka właścicielska, infrastruktura i transfery, które w polskich realiach wyglądają jak test granic. Pytanie brzmi nie „czy klub ma pieniądze”, tylko „czy ten model ma sens bez Europy” – i jak szybko boisko musi dowieźć, żeby bilans się nie rozjechał.
15.02.2026, 06:30
Robert Dobrzycki podczas konferencji prasowej na temat zmian właścicielskich w spółce Widzew Łódź. Fot. PAP/Marian Zubrzycki
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądał punkt wyjścia Widzewa przed wejściem Roberta Dobrzyckiego – jakie były kluczowe liczby (zysk, gotówka, kapitał własny) i co one mówiły o kondycji klubu.
- Na czym polega „front-loading” w tym projekcie i jakie konkretne instrumenty finansowe go umożliwiają (kapitał, pożyczka, sponsoring, infrastruktura)?
- Jakie są trzy najbardziej realne scenariusze dla Widzewa w perspektywie dwóch lat i co każdy z nich oznacza dla płynności, aktywów (karty zawodnicze) i potrzeby dalszych dopłat właściciela?