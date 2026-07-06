Kategoria artykułu: Kultura
100 tys. zł za Nike, 150 tys. zł za Angelusa. Czy polskie nagrody literackie są wysokie?
Najważniejsze polskie nagrody literackie są warte dziesiątki, a czasem setki tysięcy złotych. Sprawdzamy, jakie są stawki w Polsce i jak wypadają na tle nagród w Niemczech, Czechach oraz na Słowacji.
06.07.2026, 05:15
W 2025 roku Nagroda Literacka Nike trafiła do Elizy Kąckiej. Laureatka otrzymała 100 tys. zł. Fot. PAP/Piotr Nowak
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na jak wysokie nagrody finansowe mogą liczyć polscy pisarze i pisarki.
- Jak ich wysokość wygląda na tle podobnych nagród w wybranych krajach.
- Na jakie problemy polskich nagród literackich zwracają uwagę eksperci.