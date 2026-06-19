11 mln dolarów dla Cargofy. Movens Capital wspiera logistykę przyszłości

Movens Capital to rodzimy fundusz venture capital (VC) inwestujący na różnych etapach rozwoju spółek technologicznych z Europy Środkowo-Wschodniej oraz zakładanych przez przedsiębiorców pochodzących z tego regionu. Fundusz lokuje od 300 tys. do 3 mln euro w firmy o wysokim potencjale wzrostu i ambicjach budowy pozycji na rynkach międzynarodowych. Do jego portfela dołączył właśnie kolejny startup – ukraiński Cargofy.

Spółka pozyskała 11 mln dolarów w rundzie finansowania serii A. Cargofy rozwija agentów sztucznej inteligencji, którzy automatyzują zadania wykonywane dotąd przez pracowników operacyjnych w firmach logistycznych. W gronie inwestorów znaleźli się także fundusze u.ventures, Toloka. W rundzie uczestniczył ponadto Des Traynor, współzałożyciel Intercomu.

Nowe finansowanie i częściowy wykup udziałów

Pozyskane finansowanie składa się z dwóch części. Do spółki trafi 6 mln dolarów nowego kapitału, natomiast 5 mln dolarów przeznaczono na odkup udziałów.

– Część kapitału została przeznaczona na wykup udziałów od wcześniejszych inwestorów. To naturalny proces związany z różnymi horyzontami inwestycyjnymi funduszy i inwestorów obecnych w spółce na różnych etapach jej rozwoju. Niektórzy z nich ograniczyli swoje zaangażowanie lub zdecydowali się na częściową realizację zysków. Movens Capital objął około 20 proc. nowego kapitału pozyskanego przez spółkę. Uczestniczyliśmy także w części transakcji wykupu, choć ze znacznie mniejszym udziałem – mówi Radosław Rejman, partner w Movens Capital.

Cargofy wpisuje się w strategię Movens Capital

Movens Capital zapewnia, że Cargofy dobrze wpisuje się w jego strategię inwestycyjną.

– Szukamy spółek tworzonych przez doświadczonych przedsiębiorców, które dzięki technologii rozwiązują realne problemy na dużych, globalnych rynkach. W przypadku Cargofy kluczowe jest wykorzystanie AI do automatyzacji i zwiększania efektywności procesów w logistyce i transporcie. To ogromna branża o globalnym zasięgu, a spółka już dziś działa w Stanach Zjednoczonych, Europie i na wybranych rynkach azjatyckich, odpowiadając na potrzeby firm transportowych – mówi Radosław Rejman.

AI zamiast dodatkowych etatów

Cargofy rozwija rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję do automatyzacji procesów transportowych. Firma oferuje „cyfrowych pracowników”, którzy wykonują zadania typowe dla spedytorów, dyspozytorów i pracowników administracyjnych.

Platforma integruje się z ponad 70 systemami wykorzystywanymi przez branżę logistyczną, w tym z systemami TMS i ERP, giełdami transportowymi (giełdy ładunków) oraz narzędziami komunikacyjnymi. Agenci AI mogą samodzielnie kontaktować się z przewoźnikami, przetwarzać dokumenty, prowadzić korespondencję, wysyłać przypomnienia i koordynować procesy transportowe przez całą dobę.

Stakh Vozniak, założyciel i prezes Cargofy, podkreśla, że firma nie rozwija kolejnego oprogramowania dla logistyki, lecz buduje infrastrukturę AI umożliwiającą przedsiębiorstwom korzystanie z cyfrowych pracowników. Jak zaznacza, dzięki temu jedna osoba może wykonywać pracę, która wcześniej wymagała zaangażowania wielu pracowników.

Warto wiedzieć AI w centrum uwagi inwestorów – między optymizmem a ostrożnością Sztuczna inteligencja wciąż rozpala wyobraźnię inwestorów. Rozwiązania oparte na AI, które odpowiadają na realne potrzeby firm z różnych sektorów oraz użytkowników indywidualnych, są obecnie często wybierane jako kierunek inwestycyjny. Jednocześnie, według Barometru nastrojów VC/PE 2025/2026 opracowanego przez PSIK i PFR Ventures, postrzeganie wycen spółek AI przez inwestorów jest wyraźnie zróżnicowane. Na pytanie o branże, w których wyceny mogą najbardziej wzrosnąć lub spaść w ciągu najbliższych 12 miesięcy, 39 proc. ankietowanych (wskazujących trzy segmenty) zaliczyło AI do top 5 sektorów o największym potencjale wzrostu – za obszarami dual-use/defence, cyberbezpieczeństwem i space. Jednocześnie 27 proc. respondentów uznało, że AI może znaleźć się również w top 5 branż, w których wyceny spadną, obok m.in. handlu detalicznego, sprzedaży oraz IT. Marcin Hejka, partner w OTB Ventures, zacytowany w raporcie, wskazał, że największy potencjał wzrostu mają spółki infrastrukturalne (m.in. półprzewodniki i nowoczesne obliczenia), modele fundamentalne oraz projekty deep-tech AI działające w sektorach regulowanych, takich jak obronność, zdrowie i przemysł, gdzie AI rozwiązuje konkretne, kosztowne problemy. Jednocześnie do segmentów o słabszych perspektywach zaliczył aplikacje „thin layer AI”, oparte na API i pozbawione trwałej przewagi technologicznej, a także rozwiązania łatwe do skopiowania i narażone na presję cenową. Ekspert podkreślił, że mimo dalszego wzrostu całego rynku AI, następuje przesunięcie kapitału w stronę jakości i defensywności technologii, co oznacza dojrzewanie rynku po fazie hype’u i przejście od „AI everywhere” do „AI that matters”. XYZ

Polska jednym z kluczowych rynków

Spółka podkreśla, że jeszcze przed zamknięciem rundy finansowania pozyskała klientów korporacyjnych w Polsce. Pomóc miał w tym właśnie m.in. Movens Capital.

– Znaliśmy Cargofy na długo przed inwestycją – pozostawaliśmy w kontakcie ze spółką przez ponad rok. W tym czasie poznawaliśmy biznes, zespół, produkt oraz potencjał rozwoju firmy. Równolegle staraliśmy się wspierać spółkę tam, gdzie mogliśmy realnie pomóc jako potencjalny partner finansowy. Obejmowało to m.in. wsparcie w rekrutacjach, nawiązywaniu partnerstw biznesowych oraz otwieraniu kontaktów do potencjalnych klientów, przede wszystkim na rynku polskim, wykorzystując nasze relacje i sieć kontaktów – potwierdza Radosław Rejman.

Pozyskane pieniądze Cargofy chce przeznaczyć przede wszystkim na dalszą ekspansję zagraniczną.

Branżowa specjalizacja zamiast uniwersalnych modeli

Zdaniem inwestorów przewagą Cargofy jest koncentracja na jednym sektorze gospodarki. Spółka przez lata działała bezpośrednio w branży transportowej, gromadząc dane operacyjne, które obecnie wykorzystuje do trenowania swoich modeli AI.

– Ich przewaga wynika z połączenia kompetencji technologicznych z głębokim zrozumieniem procesów realizowanych przez załadowców, przewoźników i operatorów logistycznych. Większość startupów AI tworzy uniwersalne rozwiązania, nie uwzględniając specyfiki logistyki – ocenia Bogdan Svyrydov z funduszu u.ventures.

Cargofy twierdzi, że obsługuje obecnie ponad 2 tys. klientów i przekroczyło poziom 10 mln dolarów rocznych przychodów. Firma rozpoczęła działalność jako przedsiębiorstwo związane bezpośrednio z operacjami transportowymi, a w 2023 r. skoncentrowała się na rozwoju agentów AI dla logistyki.

Przed obecną rundą startup pozyskał 2,5 mln dolarów finansowania seed od JKR Investment Group oraz Flyer One Ventures.

Movens Capital o roli aktywnego inwestora

Movens Capital podkreśla, że stawia na aktywne wspieranie spółek, a nie wyłącznie dostarczanie finansowania. Fundusz pomaga przedsiębiorcom m.in. w budowaniu relacji biznesowych, rozwoju organizacji czy pozyskiwaniu klientów. Co istotne, takie wsparcie oferowane jest często jeszcze przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

– Staramy się pokazywać przedsiębiorcom, w jaki sposób możemy wspierać rozwój ich firm jeszcze przed inwestycją. Dzięki temu jesteśmy postrzegani jako partner dostarczający wartość wykraczającą poza sam kapitał. Nawet jeśli nie dojdzie do podpisania umowy inwestycyjnej, mamy satysfakcję, że dokładamy cegiełkę do rozwoju sektora technologicznego w regionie – mówi Radosław Rejman.

Dalszy rozwój portfela inwestycyjnego

Inwestycja w Cargofy jest jedną z dziewięciu transakcji zrealizowanych przez Movens Capital w ostatnich 12 miesiącach. Część z nich nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona.

– Zarówno pod względem profilu inwestycji, jak i liczby analizowanych oraz pozyskanych projektów, pierwszy rok przebiega zgodnie z naszymi założeniami. Oczywiście jesteśmy świadomi, że warunki rynkowe mogą się zmieniać, dlatego zachowujemy elastyczność i jesteśmy gotowi dostosowywać się do nowych okoliczności – mówi partner Movens Capital.

Fundusz myśli również o kolejnych etapach rozwoju swojego portfela.

Jak wskazuje Radosław Rejman, równolegle toczy się już kilka procesów związanych z potencjalnymi wyjściami z inwestycji w spółkach z poprzednich funduszy sygnowanych marką Movens.

– To naturalny element działalności funduszu venture capital, który wraz z budową nowego portfela pracuje na rzecz realizacji zwrotów dla inwestorów z poprzednich funduszy – mówi Radosław Rejman.