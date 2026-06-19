Kategorie artykułu: Biznes Technologia
11 mln dolarów dla Cargofy. Movens Capital wspiera logistykę przyszłości
Ukraiński startup wykorzystujący sztuczną inteligencję do automatyzacji procesów transportowych zdobył finansowanie od międzynarodowego grona inwestorów, w tym polskiego Movens Capital.
19.06.2026, 04:30
Movens Capital inwestuje w Cargofy, wspierając rozwój technologii dla globalnej branży transportowej i dalszą ekspansję spółki. Fot. materiały prasowe, wizualizacja, Cargofy
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Cargofy planuje wykorzystać zdobyty kapitał i jakie cele chce sfinansować na kolejnych etapach rozwoju.
- Jaką rolę w całej transakcji odegrał Movens Capital i co oznacza jego około 20-procentowy udział w nowym kapitale dla przyszłości spółki.
- W jakim kierunku Movens Capital planuje rozwijać swoje zaangażowanie w podobne spółki w najbliższym czasie.