152 mln zł przychodów i 29 dużych wydarzeń. Tak zarabia PGE Narodowy
W 2025 r. przychody operatora stadionu wzrosły o 20,2 proc., a koszty o 18 proc. Przed PGE Narodowym kluczowe miesiące – umowa tytularna wygasa jesienią 2026 r., a operatorska z końcem 2027 r.
20.07.2026, 05:47
Stadion PGE Narodowy z charakterystyczną biało-czerwoną fasadą i nowoczesną architekturą. Fot. Eunika Sopotnicka/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co złożyło się na wynik PL.2012+ i dlaczego zysk netto trzeba analizować bardziej szczegółowo.
- Jak PGE Narodowy zarabia na dużych wydarzeniach, segmencie B2B, partnerstwach, najmie i realizacji funkcji publicznej.
- Co spór z PZPN i późniejsza umowa mówią o ekonomice organizacji meczów reprezentacji.