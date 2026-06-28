Kategoria artykułu: Świat
22 godziny pociągiem najwyżej położonymi torami na świecie
Pociąg zwalnia. Za oknem czerwone wzgórza ustępują miejsca dolinie, w której pierwsze białe domy z czarnymi obramowaniami okien wyglądają, jakby ktoś narysował je tuszem na zielonym tle. Cyfrowy wyświetlacz nad moim łóżkiem pokazuje już tylko kilkanaście kilometrów do celu. Wysokość spada, temperatura rośnie.
28.06.2026, 04:15
Trasa kolejowa z miasta Xining do stolicy Tybetu, Lhasy, ma 1,9 tys. km i jest najwyżej położoną linią kolejową na świecie. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co umożliwia linia łącząca Xining z Lhasą i dlaczego jej znaczenie wykracza daleko poza potrzeby pasażerów oraz turystów.
- Jak chińscy inżynierowie rozwiązali problemy związane z wieczną zmarzliną, ekstremalną wysokością i niedoborem tlenu.
- Jakie zmiany zachodzące w regionie pod wpływem chińskiej modernizacji pokazuje 22-godzinna podróż przez Wyżynę Tybetańską.